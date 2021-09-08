【校果】不曾中断的传承与送暖 国大中文系同学会迎新茶聚

8月是新加坡国立大学一年级新生入学的时期。国大中文系同学会于8月20日举办了一场迎新茶聚，让大一新生了解中文系的课程，更好地融入中文系大家庭。此次茶聚虽是线上举行，但流程依然丰富多彩。

当晚7点半，教授、校友和新生，都兴致勃勃地登录线上平台。茶聚的开幕，由劳悦强副教授致辞，给予新生一席勉励之语。他热烈欢迎大家加入中文系：“看到有那么多新生想修读中文系，真的很欣慰。希望大家善加利用中文系提供的资源，不断增长自己的学识。”

新生们最想了解的，莫过于中文系的课程了。三位教授为学生们介绍汉学、汉语和翻译，包括课程纲要、上课模式等，巨细无遗地阐述给新生。

大学更讲求自主学习，写论文时还须进行深入的研究。收集资料方面，图书馆可谓学生的知识库。为了让新生熟悉图书馆的运作，国大中文图书馆管理员周凯琴学姐，细致地讲解了中文图书馆丰富的资源，包括馆内的特色馆藏，像是典藏线装古籍、“四库”系列丛书等。求学生涯中，有机会细阅这些历史悠久的珍藏，巩固所学的知识，真是弥足珍贵。她还耐心教导大家如何使用图书馆目录搜寻线上资料，特别是在这时候，多数同学都上网课，在家也能阅读这些资源。

校友分享大学生涯

听完老师们的介绍后，当然少不了学兄学姐的分享。中文系校友会总务张珈瑜学姐，与新生分享了主修和职场经验。她以图文并茂的幻灯片，带着大家浏览了她四年大学旅途：从念书、实习，到进行交换生计划。干货满满的分享，让新生对大学旅途倍感期待。纵然处于疫情期间，新生仍然对海外交换格外感兴趣，积极发问。负责此计划的老师林立，也主动为新生们讲解一番。

祝福满满的关怀包

非常时期之下，尽管历经诸多不便，同学会的执委们仍不忘关怀新生，克服了种种限制，为出席茶聚的新生精心准备了关怀包，送往他们家中。关怀包除了文具和零食之外，还有老师们亲自为新生题字的寄语书签，有的老师还挥毫了气势磅礴的书法，用心无比。但愿收到这些祝福的新生们，都能充满力量和志向，为大学生涯创造难忘的回忆。

王昌伟教授受访时说：“中文系同学会是在我还是学生的时候就成立的，到现在已经有30年左右的历史了。这些年来，同学会年复一年举办迎新活动，庆祝教师节和筹备谢师宴。重视‘承传’一直是国大中文系的传统。希望刚加入中文系大家庭的同学也能够把这种精神延续下去。人有历史感，才能自信地面对未来。”

此次迎新茶聚，虽然只有“聚”没有“茶”，但师生之间，依然流淌着浓浓的温情。在这个美好的夜晚，新生们不仅深入理解中文系课程，与教授们多多交流，也和其他新生打成一片。迎新茶聚圆满落幕了，但这意味着新生们大学生涯的起点。来日方长，就让他们扬起风帆，乘风破浪，开启新征程。

（作者是联合学生通讯员）