【校果】义安理工师生与视障人士 线上一起欢庆国家生日

今年因冠病疫情的关系无法举办实体欢庆活动,义安理工学院因此于8月5日下午4时通过Zoom平台,举办首个线上国庆庆典。超过300名师生在全岛各地欢庆国家生日。

今年共有103名学生和教职员参与表演。庆典由两名义安理工学院电影与传媒学院三年级学生透过校园电台Radio Heatwave主持。热爱主持活动的Shilpa说,第一次主持线上活动,是个全新的体验。Ashley蔡明慧觉得很荣幸主持首个线上庆典,也希望吸取经验以助未来事业。

庆典主要节目包括师生呈献现代舞、团体歌唱和钢琴演奏。这些表演场地设在新加坡的不同景点和特别地点,如滨海湾金沙、政府组屋底层,和具有历史性的大巴窑龙头游乐场等。歌曲表演也以不同语言演唱,歌曲包括“Count On Me, Singapore”“Where I Belong”“In A Heartbeat”等。

义安理工教师演唱“Where I Belong”。(义安理工提供)

冠病疫情暴发以来,义安理工学院已有18个月没有举办大型的校内活动,学校今年决定把活动搬上线上举行,让全体师生参与。整个活动用了将近一年时间来筹备和策划。

学生在具有历史意义的大巴窑龙头游乐场表演。(义安理工提供)

修读环境及水源科技(Environment and Water Technology)文凭课程的二年级学生高宜婷说,看了学校的庆典让作为公民和义安学生的她感到骄傲。“我最喜欢的表演是现代舞,它很抓眼球,舞动也一致。‘黑暗中对话’(Dialogue in the Dark)团队的视障人士故事也很鼓舞人心,激励我想为新加坡付出。希望学校明年可以再举办类似的庆典。”

视障人士疫情下适应能力强

今年义安理工线上国庆庆典亮点之一是分享视障人士的故事,突显视障人士很强的适应能力,让大家了解他们也很爱玩,而且才华洋溢。防疫期间,视障人士利用学校提供的平台学会如何上线进行视频会议,参加其他线上活动。庆祝活动上,他们演唱了“Singapore Town”。“黑暗中对话”的团员视障人士Teresa Ng说,她开始做义工与那些无家可归的人交朋友。当他们发现她视弱时,便受到启发,不再感到那么绝望。

“黑暗中对话”(Dialogue in the Dark)团队演唱“Singapore Town”。(义安理工提供)

冠病疫情影响了许多人的生计,孤苦无依的年长者、外籍客工、低收入家庭等弱势群体更显脆弱。为了帮助这些群体度过这段非常时期,义安学生各自设立项目,透过不同方式帮助他们。

“义安理工每日英雄”奖项(NP Everyday Heros)的设立是为表扬学生在这段时期的付出,希望鼓励更多学生自创项目帮助社会。今年共有92名学生创立18个不同项目支援不同的弱势群体。

义安理工学院院长林国强在庆典开幕致辞时说:“国庆日朗诵信约时,请花时间思考这几个字——不分种族、言语、宗教,团结一致。今年除了面对冠病疫情的挑战,也因一些不道德的行为影响了社会的士气……我们还有很多可以学习和改进的地方,让这个社会更具包容性。”

(作者是联合学生通讯员)