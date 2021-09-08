近期爱看游牧生活的视频只因渴望在生活中寻得一片宁静之地。

今年初看美国独立剧情片《游牧人生》（Nomandland）便喜欢上游牧生活的自由。近期看了二三十岁的年轻人开启游牧生活的视频，更确定无拘无束是心之所向。尤其喜欢美国人Nathaniel Wise（纳撒尼尔·怀斯）的作品；10多分钟的视频没有太多话语，只是静静地切换大自然的画面，所呈现出的安逸让人如痴如醉。看怀斯的视频十分疗愈，会生说走就走的冲动，想找寻城市生活难有的静好。