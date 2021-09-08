安静不是问题 订户 来自 / 联合早报 文 / 蔡玮谦 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 怀斯今年初到美国犹他州（Utah）的大沙漠，在大自然的怀抱下静静用餐。（视频截图） 字体大小: 小 中 大 近期爱看游牧生活的视频只因渴望在生活中寻得一片宁静之地。今年初看美国独立剧情片《游牧人生》（Nomandland）便喜欢上游牧生活的自由。近期看了二三十岁的年轻人开启游牧生活的视频，更确定无拘无束是心之所向。尤其喜欢美国人Nathaniel Wise（纳撒尼尔·怀斯）的作品；10多分钟的视频没有太多话语，只是静静地切换大自然的画面，所呈现出的安逸让人如痴如醉。看怀斯的视频十分疗愈，会生说走就走的冲动，想找寻城市生活难有的静好。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿单手帐 @世代 安静 游牧生活 游牧人生 【校果】义安理工师生与视障人士 线上一起欢庆国家生日 【校果】与上海学生分享小贩文化 裕廊先驱初院和华师大一附中线上搭建友谊桥梁