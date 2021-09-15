回顾过去一年半，我们在疫情的影响下和朋友分离，和美好的假期告别，和正常生活说再见。在各种行动管制令的实施下，我们渴望旅游，渴望自由，渴望新鲜空气的灵魂被囚禁在小小的斗室中。天天对着单一逼仄的环境，父母唠叨不完的话，或对子女操不完的心，日子过得令人抓狂。

现在的我们虽然还得天天以半张脸出门迎接新的一天，但对比2020年，我们的生活都在往好的方向发展。因为疫情，教育部比预期中提早一步让学生适应线上学习，让学生能灵活运用各种网上教学平台来丰富自己的学习生活，让我们向智慧国又迈进了一大步。因为疫情，人类对环境的排碳活动大大减少了，地球母亲因此得以喘口气，稍息片刻，环境污染没有以前那么严重，很多生物重新回到大自然，繁衍生息。因为疫情，我们更珍惜彼此，寻回疫情前少之又少的和家人相处的宝贵时间。

那么，明年的今日又会如何呢？照我个人的揣想，明年我们应该还须要继续戴着口罩过日子。网课应该会继续为辅，支持学生展开混合式学习，或许会从今年的两周一次变成一周一次。远程办公也会慢慢变成一种常态，被大多数的公司和机构所采纳。

在这种情况下，人与人的关系可能会渐渐变得疏离，大家逐渐变得冷漠，也不会把心思放在社交上，导致生活变得更单调乏味。

但是，我们也可能往另外一方面发展。

经过两年多的努力，2022年冠病疫情得以控制下来，每天的确诊人数已不多，戴口罩不再是一种常态，大家终于可以摘下口罩，以真实的样貌见人。我们也能自由自在地出国旅游，见见世面，在社媒和朋友圈分享有趣的经验。

我相信在各国领导人以及全球老百姓的努力之下，第二种可能会比较贴近现实。因此，如今的我们应该尽自己微薄的一分力量，乖乖遵守每一条防疫措施，一步步降低每天的冠病确诊病例，回复自由的日子是指日可待的。

（作者是华侨中学学生）