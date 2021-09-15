难道这一切是命中注定的吗？

每天放学回家必经过一条小路。

小路两旁挺立着花团锦簇，缤纷绚丽的紫绣球树。那天，地上都布满了刚落下的紫绣球花。我望着小路的尽头，那里站着一个既陌生又熟悉的身影。视线逐渐清晰后，才发现是你。

你弯下了腰，正和躲在树旁的小猫说话。你伸出手后，它热情地舔了舔你那细长的手指，它那圆滚滚的身体在你腿边磨来蹭去。

快要经过你身边的时候，你好似感觉到了我的注视。

你抬起头，眼里含笑地问道：“同学，你也喜欢小猫吗？”

“嗯，喜……喜欢。”

“真巧，我也喜欢小猫！你家住这附近吗？”

“对啊。你呢？”

“我朋友住这里，我待会儿打算到她家玩。我家在另一边呢。”

“噢，原来如此……”

“啊——我和我朋友约四点见面的，再不走就快迟到了！我走啦，拜拜！”

你来如流水，兮逝如风。

还来不及与你道别，你的身影已化进了右边的小巷里，消失得无影无踪。

* * *

“嗨，我们又见面了！”你灿烂地笑着，向我挥挥手。

“你来看小猫吗？”

“对啊，我今天还特地带了粮食，幸好它还在这里。”

“要做个朋友吗？我叫紫涵。”你蹲坐在地，一边喂着小猫，一边望着我。

紫涵。真是个悦耳动听的名字。

“好啊，我是泽允。”

我们的友谊就此萌芽生根。

* * *

认识你的这一年里，我发现你很爱吃奶糖，可你又总是忘了带。所以我每次都会确保口袋里会有一颗，好让我能在你想吃糖的时候随时给你，好让我能再次看见你那灿烂又美丽的笑容。

我发现，我喜欢上你了。

在向你告白的前一天，我在糖果包装纸内写下了我对你的情感，只愿你看见时能够明白我的心意。

* * *

“这也太酷了吧，你有我喜欢的书！可以借我一下吗？求求你了。”

“好啊，不过你要记得还给我哦。有借有还，再借不难。”

“知道了啦！”

“喏，这给你。就知道你这傻瓜又没带糖。这次的奶糖非常特别，你一定要试试看。”

“收到！谢谢泽允大哥的慷慨施舍，那我就收下喽。”

两年过去了。你的答复是什么呢？

* * *

你说，你要移民了。

你给了我一个紧紧的拥抱，告诉我，你走之后不要太想你。

我的心好痛，好似被针扎了好多次。泪水在我的眼里打转。

我怎么可能不想你呢？

我好喜欢你。我还是想天天逗你笑。我还是想默默地在你身边守护着你。

你怎么说走就走了呢。

* * *

昨晚，我无意间看到你的答复了。

原来，你在书里塞了一封告白信。

原来，那天我给你的奶糖你丢失了。

原来，我们就这样错失了相爱的机会。

难道这就是青春注定要经历的遗憾吗？

愿你一切安好，朋友。

（作者是华侨中学高中部学生）