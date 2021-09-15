难道这一切是命中注定的吗？
每天放学回家必经过一条小路。
小路两旁挺立着花团锦簇，缤纷绚丽的紫绣球树。那天，地上都布满了刚落下的紫绣球花。我望着小路的尽头，那里站着一个既陌生又熟悉的身影。视线逐渐清晰后，才发现是你。
你弯下了腰，正和躲在树旁的小猫说话。你伸出手后，它热情地舔了舔你那细长的手指，它那圆滚滚的身体在你腿边磨来蹭去。
快要经过你身边的时候，你好似感觉到了我的注视。
你抬起头，眼里含笑地问道：“同学，你也喜欢小猫吗？”
“嗯，喜……喜欢。”
“真巧，我也喜欢小猫！你家住这附近吗？”
“对啊。你呢？”
“我朋友住这里，我待会儿打算到她家玩。我家在另一边呢。”
“噢，原来如此……”
“啊——我和我朋友约四点见面的，再不走就快迟到了！我走啦，拜拜！”
你来如流水，兮逝如风。
还来不及与你道别，你的身影已化进了右边的小巷里，消失得无影无踪。
* * *
“嗨，我们又见面了！”你灿烂地笑着，向我挥挥手。
“你来看小猫吗？”
“对啊，我今天还特地带了粮食，幸好它还在这里。”
“要做个朋友吗？我叫紫涵。”你蹲坐在地，一边喂着小猫，一边望着我。
紫涵。真是个悦耳动听的名字。
“好啊，我是泽允。”
我们的友谊就此萌芽生根。
* * *
认识你的这一年里，我发现你很爱吃奶糖，可你又总是忘了带。所以我每次都会确保口袋里会有一颗，好让我能在你想吃糖的时候随时给你，好让我能再次看见你那灿烂又美丽的笑容。
我发现，我喜欢上你了。
在向你告白的前一天，我在糖果包装纸内写下了我对你的情感，只愿你看见时能够明白我的心意。
* * *
“这也太酷了吧，你有我喜欢的书！可以借我一下吗？求求你了。”
“好啊，不过你要记得还给我哦。有借有还，再借不难。”
“知道了啦！”
“喏，这给你。就知道你这傻瓜又没带糖。这次的奶糖非常特别，你一定要试试看。”
“收到！谢谢泽允大哥的慷慨施舍，那我就收下喽。”
两年过去了。你的答复是什么呢？
* * *
你说，你要移民了。
你给了我一个紧紧的拥抱，告诉我，你走之后不要太想你。
我的心好痛，好似被针扎了好多次。泪水在我的眼里打转。
我怎么可能不想你呢？
我好喜欢你。我还是想天天逗你笑。我还是想默默地在你身边守护着你。
你怎么说走就走了呢。
* * *
昨晚，我无意间看到你的答复了。
原来，你在书里塞了一封告白信。
原来，那天我给你的奶糖你丢失了。
原来，我们就这样错失了相爱的机会。
难道这就是青春注定要经历的遗憾吗？
愿你一切安好，朋友。
（作者是华侨中学高中部学生）