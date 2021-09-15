青春不正是大家最美好的回忆吗？青春这两个字承载了太多太多。他【它？】可以是努力，可以是懵懂，可以是犯错，也可以是遗憾。

在最美好的年纪里我们挥洒着汗水追随着自己的心之所向，在磕磕碰碰中学习并在无数次跌倒后爬起。

大家常说青春不留遗憾，但我们真能不留遗憾吗？

对于我来说，青春岁月最大的遗憾不仅仅是考试没考好，没能如自己所愿去自己喜欢的学校，或是勇敢追随自己喜欢的人。更多的是没能在告别前对自己成长时无意中伤害过的人说句“对不起”。很多事情在后知后觉中我们才发现当时的自己并没有自己想的那么成熟，很多时候便在不知不觉中伤害到了别人，而伤人的可能仅仅只是朋友间无意间的忽略或是言语上不经意的伤害。那些小小并常被我们忽视的点，可能却在别人的心中刻下深深的烙印。可随着时间慢慢流逝，那句“对不起”也显得单薄无力。

但其实犯错后勇于认错并在其中学习，不就是我们的青春吗？遗憾是在我们人生每个阶段都会有的，虽然我们可能因为种种原因常常无法阻止遗憾发生，但我们能够尽我们的努力过好每一分钟，并在遗憾发生时尽力弥补，即使不能弥补也努力释怀。

所以今天的我想写下这篇文章来纪念并告别我的青春，别再为曾经的遗憾而耿耿于怀了。往后的日子里要努力地释怀，而且抱着以后不要再留遗憾的想法对任何事情都尽责尽力，享受并过好每一天。

有梦就快去追，有想做的就快去做，在读书的学生也好好读；想放弃生活的人不要放弃，凡事都会有转机。最重要的是努力，因为这样我们或许就不会留下遗憾了吧。

再见我的青春，我的遗憾。

（作者是理工学院学生）