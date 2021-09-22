中秋月圆，字食族互赠月饼，掰开看，有纸条，写着某个“关键词”，而好事成双。

他们根据两个“关键词”按图索骥，用文字拼凑真相。第一期，张丁元得到：“无为”与“黑洞引力”。

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一定还有别的办法，只要我回溯的次数够多，就能从这一潭死水中找到突破口和变数。

作者一句话：面对荒谬，你会选择接受还是抗争？

“距离黑洞引力吞噬地球还有三天时间。”一觉醒来后，脑海里便有一个机械的女声在不断重复这句话，似是被外力植入一般对我洗脑，让人头疼欲裂。

被黑洞引力吞噬？为何脑子里会有这个想法？这难不成是预言？有人跟我一样听到了这句话吗？无数疑问纷至沓来。我拿起手机向好友询问，可却发现这诡异的现象只出现在我一人身上。

拉开窗帘，明媚的阳光便迫不及待地涌入房间，侵略着每个阴暗的角落。打开窗户，汽车的引擎发动声，小鸟清脆的叫声还有楼下你追我跑玩得不亦乐乎的小孩儿们的欢声笑语传入耳中。我眯起眼睛望向太阳，这也不像地球快要毁灭的样子啊。

强压心中烦闷，去厨房拿了一杯冰水一饮而尽，脑海里的声音似乎也小了下去，可一丝淡淡的不安却始终萦绕在心间。黑洞引力真的吞噬地球又会如何呢？抱着这样的疑问，我打开了搜索引擎。

黑洞特征为质量无限大，体积无限小，而黑洞引力则因黑洞难以想象的密度而能把光都“抓回去”。既然光都无法逃逸，那黑洞理论上自然也是无法被观测到的，而黑洞的边界则被称为“视界”。如果被黑洞引力吞噬了的话，那大概地球上的所有物质都会在还没完全进入视界之前就被不断压缩，拉长，最终消解于虚无之中吧。

也就是说，如果脑海里的声音不是恶作剧的话，那地球将在三天后不复存在，人类过去几千年短暂而璀璨的文明也将如昙花一现，灰飞烟灭。这样的认知显得有些荒谬可笑。这多半只是一场我无法理解的恶作剧吧？生活仍将继续，我还要写论文呢。

没错，这一定只是不知谁对我开的玩笑。人类文明兴亡如此宏大的议题又怎会交付于我手上？我静下心来深呼吸，脑海里的女音也已消声灭迹。

三天时间转瞬而过，这天与往常似乎并无二样，我呆在房里刷着电视剧，却突然感到一阵心悸，凉意顺着脊椎发散到四肢，我扭头望向窗外，身体在一刹那之间有些失重感。弹指之间，我仿佛看到了璀璨的星河从漫天星光走向暗淡无光，直到整个宇宙陷入一片漆黑，随即便失去了意识。

“距离黑洞引力吞噬地球还有三天时间。”我一个激灵从床上惊醒，冷汗抑制不住地从额头流向下颌。打开手机，正是三天前的日期，甚至连窗外的天气和嘈杂的背景音都别无二致。时光……回溯了？所以这并非恶作剧，而是预言？

我呼吸急促地打开手机，向通讯录里的每个人开始群发短信，将世界末日在三天后会来临这件事广而告之。可却无人相信我说的话，让我不要开玩笑，还问我最近是不是压力太大了，得了妄想症。铺天盖地的质疑让我在一瞬间真的开始自我怀疑。说不定这一切都只是我的想象？没有黑洞引力，没有世界毁灭。可在黑洞引力笼罩地球那一刻的撕裂感和整个宇宙陷入黑暗的那一幕却仿佛犹在眼前。三天时间恍然而逝，可我却什么也没能改变。

“距离黑洞引力吞噬地球还有三天时间。”又一次回溯，这次我改变了策略，直接从各大网站截取各国政要和科学家的联系方式，并将自己过去几天荒诞却真实的经历以尽可能客观的方式阐述给他们，可结果却不尽人意。

一定还有别的办法，只要我回溯的次数够多，就能从这一潭死水中找到突破口和变数。

第27次回溯，我在被诊断为妄想症后被送进了精神病院，无功而返。

第49次回溯，我发了疯似的在人流密集处破坏公物，尝试引起人们注意，然后就被送进了警察局。

第72次回溯……

“距离黑洞引力吞噬地球还有三天时间。”我有些麻木地下床，这是第145次还是第146次回溯？身体随着回溯次数的增加而越来越虚弱，也许我也坚持不了几次了。自己终究太渺小，而三天的时间，也实在是太短了。人类现在的科技水平甚至连外星移民都做不到，就算短暂离开了地球，还是无法脱离黑洞引力的影响范围。所有迹象都在表明，这是个无解的死局。

毁灭是命中注定，死亡是万物宿命，也许这就是宇宙的演变规律，而我也该放弃挣扎，以无为应万变。与其尝试改变，不如接受宿命，在这仅剩不多的时光里好好地与曾经珍重的一切道别。面对荒谬，我终究选择了接受。

此时，你耳边突然响起“距离黑洞引力吞噬地球还有三天时间……”