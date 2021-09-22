【留学博客】那里的掌声，这里的寂寞

此次又启程到北方，不过这次是西欧H国。

先谈谈学生宿舍吧。钥匙须要到特定地点领取，而且每天的办公时间仅有五个小时。原本一切安排得非常妥当，下飞机之后就直接搭火车去领取钥匙，岂知转机途中班机延误数小时，起飞时才愕然发觉大事不妙，第一晚可能要露宿街头了。

所幸的是，飞机上提供免费网络，情急之下就开始联络亲戚，后来小舅的朋友的朋友J与J女士（对，是朋友的朋友）乐意“收留”我一晚。套用一句老掉牙的话，还真是“远亲不如近邻”。虽然时间紧促，但她们俩仍非常热情，早已准备好毛巾、被子、水杯等。非常感恩第一晚有双J的照料，否则抵达H国的第一天或许就是坐在机场里哭泣。她们俩是居住在荷兰的新加坡人，因此听到新加坡口音时倍感亲切，完全没有距离感。

第一天还不太适应西欧的物价，因此就买了性价比最高的土耳其烤肉，坐在街边享受落日的余晖与阵阵凉风。吃饱后原本想早点休息，但我无法开锁，而屋主又出去吃晚宴，屋内的西施犬不停地在吠，弄得我惊慌失措。还真是屋漏偏逢连夜雨。我决定先回到楼下商圈转个半小时再回来试试。第二次“闯关”时，钥匙尚未插入门，狗狗就闻到了我身上那股来自新加坡的味道，害得我连忙跑下楼。后来，我索性坐在楼下的椅子，决定假装探听屋主何时回来再“偶遇”她们，毕竟第一天碰面就直接登堂入室并把两个行李箱搬进去，又要麻烦人家来善后是非常“歹势”的事情。

隔天把行李搬到学生宿舍后，看到窗外的风景顿时心旷神怡。屋外望出去正是H国典型的运河，对面还有几家小咖啡厅提供户外用餐，有种小桥流水的异国风情。正当我开始更衣时，无意间和对面咖啡厅食客对上眼。套用卞之琳的诗词：“你站在桥上看风景，看风景人在楼上看你。”

之前总是不理解为何每个到西方国家念书的人都练就一手好厨艺，我这个“烹饪白痴”在启程前又不知该如何是好。起初几天总是到超市买三文治或沙拉填饱肚子，但几天下来一直没吃到热食有点不太习惯。到了印度尼西亚餐馆之后欣喜若狂，终于吃到了马来炒面与咖喱鸡，而且辣劲十足。不过简单的一顿晚餐却花费了我20新元，让我实在吃不消，只好上YouTube偷师，硬着头皮煮意大利面。父母应该早已察觉到我每次下厨都是意面，只不过不想拆穿我的面具。

现在是H国H市。晚上10点半。宿舍内只有打字声和电风扇转动的声音。咖啡厅人潮依旧熙熙攘攘，顾客此起彼伏的笑声传到耳边。

其实这也并非首次出国念书，不过时隔一年半重新出发，难免会开始思念家人。万家灯火，咖啡厅传来阵阵欢笑声与掌声；我的房间却是静谧无比。隔壁的掌声与独自的寂寞，这两者的巨大反差，正是此刻的心情写照。原来思念并不是一股轰轰烈烈的感触，而是一种淡淡的滋味。

夜已深沉，一个人坐在窗户边，路灯倒映在碧波荡漾的河水中。随手把窗外风景发到家人群里，WhatsApp只显示孤独的灰色勾勾。或许这就是我的新常态吧。