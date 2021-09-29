【字食族】交叉与平行线

文学与流行文化都是人们表达自己的一种方式：一个比较含蓄，另一个则比较直白；一个需要时间慢慢品味，一个则能够在忙碌的生活中给予我们短暂的慰藉，从中听到内心最直白、最真实的声音。

作者一句话：时间画着各种错综复杂的线条，渐渐构造着一个属于它的世界。

“Super Idol的笑容／都没你的甜／八月正午的阳光／都没你耀眼／热爱105度的你／滴滴清纯的蒸馏水”

三更半夜突然有种想复习华文文学的欲望，双脚仿佛听到了脑子的呼唤，不知不觉，我已经坐在电脑前，呆呆看着电脑显示即将开启的一页。我把无线耳机小心翼翼地放进耳朵里，打开手机点下随机播放的按钮，耳机就乖巧地播放音乐。手机自动播了我最近一直单曲循环的《热爱105度的你》，几秒钟后电脑就顺利开启了。

第一次听到那首歌好像是几个星期前社交媒体平台上朋友发的翻唱版。当时我好奇地问她歌名，她就给我发了油管链接。我听了一次就神奇地记住了旋律，那首歌也开始在我脑海循环了一整天。

我在网上搜寻关于歌曲的一切，原来是屈臣氏蒸馏水的广告歌，由中国音乐人阿肆创作。那时期，《热》在各中国社交媒体平台可说是随处可听，许多人跟上，潮流翻唱、二次创作，使这个音乐作品的影响力与传唱度越来越高。

这首简单的流行音乐，对我来说也是一种时代的象征。现代的歌词逐渐变得通俗易懂，反映出人们品味与追求的改变。今日许多歌曲都强调歌词洗脑，极易记忆，旋律“抓耳”，让人“耳虫上脑”，就像《热》旋律的“魔性”，让人很容易被吸引。歌曲的宣传方式也随之变化，以前都是靠歌手本身的知名度以及舞台提高歌曲的认知度，然而在这科技发展迅速的年代，短视频平台以及社交媒体为许多作品提供一炮而红的机会。这些平台可以让喜欢这些歌曲的网民甚至明星通过翻唱、翻拍、填词等二次创作，进一步提高歌曲知名度。

这难免促使许多做音乐的人在追求歌曲“洗脑”时，越来越不重视歌曲的质量。参差不齐的作品质量使流行音乐背负肤浅的标签。然而，这种趋势也制造了前所未有的机遇。许多没有热度的歌手也是以网红的身份开始。这些平台不仅给予他们“出圈”成为真正歌手的机会，也促使了各种风格的好作品诞生。更多过去的作品也在抖音平台上重新获得了生命，例如周杰伦《听妈妈的话》的第一句话被用作网络上的梗，S.H.E在2006年发行的《Ring Ring Ring》也被网红、明星翻唱重新被更多人认识。

我关闭了网页，打开华文文学笔记的页面，继续复习屏幕上的知识点。读着读着，我开始思考修读文学的意义。我感觉文学有一种难以形容的魅力，它似打破了时间所设下的规矩，所谓的“古典文学”虽然是属于过去的，但是它们所表达的情感与含义在这个时代里仍能轻易让人们产生共鸣。无论作品在哪个时代，出于哪个写作背景，它依然探讨着我们能感同身受的情感与课题。它也突破了语言的界限，就像英文文学中的《麦克白》 以及经典武侠小说《天龙八部》，都展现出人们不愿面对的贪念以及贪念所造成的后果。也许这些文学作品都有着一个共同之处，就是能够揭示我们内心最深处想极力掩盖的人性。而“豹子岂能改变斑点”，人性所产生的问题与情感都有着一种永久性，就像根一样扎实，无论风再大也无法吹走。

文学要求我们慢下脚步细细品味每一个字，每一句话，而那个时候，仿佛时间也跟着我们慢下脚步，一起欣赏每一篇的优美与其涵义。它不需要人尽皆知，也不需要在这个世界上泛起多大的浪花，只需要能够在时间的湖面上，渐渐漂浮到时间的终点。也许，文学就是对永恒的占有欲，它与时间就像两条平行线，隔着最浪漫的距离，无限接近永恒。

流行文化让我们加快脚步吸收来自四面八方的作品，它就像涛涛海浪推着我们前进，谁也留不住谁。无论掀起过多大的浪花，它也就在那一瞬间辉煌过，之后也面临着被其他海浪的替代。也许，流行文化就是对我们注意力的占有欲，即使转瞬即逝，却执着于像烟花一瞬间绽放。

其实，文学与流行文化在这个时代中并非是相互矛盾的，反而是相辅相成的存在。它们都是人们表达自己的一种方式：一个比较含蓄，另一个则比较直白；一个需要时间慢慢品味，一个则能够在忙碌的生活中给予我们短暂的慰藉，从中听到内心最直白、最真实的声音。它们反映着我们的生活，是平行也是交叉线，永恒而短暂，委婉而直接，丰富而多彩。（“字食族”关键词创作系列之二）

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