她们留学北京大学 却因疫情在新加坡上了两年网课

9月13日是北京大学开学的日子，远在新加坡的林杏善（21岁）与蔡霈慈（21岁）则需等到第二天晚上11时后才能够收看到新学期第一堂课的录播视频。林杏善与蔡霈慈毕业于裕廊初级学院，都是华文语文特选课程的学生，她们获得黄廷方奖学金和北京市政府奖学金的资助，现就读于北京大学中国语言文学系。新学期开学已是大三，然而，她们只在北大体验了一个学期的校园生活。从大一下学期开始，她们就远程接受网课教学。

她们2019年8月下旬抵达北京，开启期盼已久的北大留学生活，蔡霈慈于2020年初寒假之际返回新加坡与家人共度新春佳节，林杏善则是在暑假期间回到新加坡。她们的大一下学期，也就是2020年上半年，正是中国疫情最严峻的时刻。当时大部分中国高校采取全面封校线上教学的措施，北大亦是如此。当时的网课多为直播课程，不管是境内的中国学生还是身在海外的留学生都以同样的方式继续上课。

北京大学从2020年9月开始就恢复了线下教学，在中国境内的学生可以返校上课。中国也在去年8月就开放了韩国必要人员的签证申请，韩国留学生也可以照常进入中国。然而，大部分身处在海外的外籍留学生仍无法直接申请学生签证入境中国，仍需留守线上，而此时的网课已经变成了课堂录播，海外留学生并不能与中国境内的同学同步获取知识，并且录播视频经常出现技术问题，质量参差不齐，让海外留学生的学习变得困难重重。

“在选课前，我们都会去询问老师是否为境外留学生开设课程，有些老师不太鼓励我们在线上听课，因为参与感不强，而部分课程是有讨论分的，境外留学生无法参与，就会很吃亏。”林杏善说。

海外登录北大教学网经常会出现网络不佳的状况，在线观看录播视频也总是卡顿或出错，在过去的三个学期里，林杏善和蔡霈慈都需要通过第三方软件来下载上课的视频。而就在这一学期开学的第一周，北大为保护知识产权，升级了教学网的防盗系统，拦截第三方下载器，使得境外留学生无法下载课堂视频。不过，林杏善和蔡霈慈非常欣喜地告诉《联合早报》，就在采访的前一天，北大教学网开放了下载功能，学生终于可以直接从教学网下载课程录播视频。

林杏善与蔡霈慈决定下学期通过申请探亲签证，入境中国后再转成学习居留许可，从而回到北大校园读书。然而，很多在中国没有亲戚、无法申请探亲签证的境外留学生就并没有那么幸运了，回归校园对他们来说依旧遥遥无期。