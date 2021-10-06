【校果】射虎题考倒师生 国大中文系同学会线上闹中秋

9月23日，秋分这天，新加坡国立大学中文系同学会举办了线上中秋庆典，主题为“秋澄望月明，千里送真情”。秋意浓，情意浓，纵然在​​疫情之下，不能齐聚现场庆祝，但大家的热情仍能跨越千里。近40名师生，随着首首中秋经典好歌入场。庆典每年都会有陌生面孔，但共庆中秋的喜悦依然如一。

首先，由国大中文系教授王昌伟致辞，为庆典掀开序幕。他说：“中秋庆典是中文系多年来坚持的传统，每一届同学会成员都不遗余力地操办，足见精神的传承和发扬。在这个团圆的日子，希望同学们饮水思源，不忘先辈们的奋斗和付出，继续耕耘，不忘初心。”

当晚的司仪是中文系大二本科生李佳凝。她让大家合影留念，纪念难得相聚的时刻。大家兴奋地摆姿势拍照后，就由大三本科生焦子矜，为大家带来两首古筝曲目《知否知否》和《浏阳河》。悦耳动听的音乐穿过屏幕，萦绕在观众耳边，营造出中秋赏月的惬意和宁静。

玩游戏学习中秋常识

游戏环节精彩纷呈，有中秋知识问答、看图猜谜、射虎和听歌识曲，前三名优胜者可赢取神秘礼品，因而过程刺激无比。“中秋常识，知多少？”的环节以互动性的Kahoot模式进行，大家在20秒倒计时内抢答。题目分为选答题和真假题，颇有趣味，譬如：“以下哪个不是月亮的别称？”“日本人在过中秋时，会吃糯米团子”等，让大家学到了许多中秋常识。

中秋问答是个热身环节，让大家牛刀小试。接下来进入看图猜谜，分为成语和诗词部分，参与者须根据图片做合理猜测，在对话框里输入答案。游戏主持人也准备了两个提示，在大家思路卡壳，适时给予提醒。看图猜谜比拼的是手速，参赛者必须分秒必争，才能抢先发出正确答案。诗词部分的战况比成语激烈，较为生僻的诗句，如“最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬”难倒了学生，最终由老师答出。大家在趣味玩乐之余，也欣赏了优美的诗句，了解或重温了诗句背后的故事，沉醉于千百年前熠熠发光的思想内涵。

射虎是中秋庆典的标配，今年的题目不乏挑战性，如“写《春秋》，读《春秋》（打一人名）”。这道题更是巧妙地结合了东西方文化，令答题者面面相觑，摸不着头脑，只得让主持人公布答案。

实际上，写春秋为笔力，读春秋为爱历史，谜底是美国女歌手“比利艾利什”。答案一出，师生高呼没想到！

绞尽脑汁后，是时候听听中秋歌曲，放松心情了。游戏进入听歌识曲的部分，让大家听一段音频，猜出歌名。入选歌曲有老少咸宜的《月亮代表我的心》，经典老歌《海阔天空》《朋友》，脍炙人口的《最炫民族风》《发如雪》和《雪落下的声音》。老歌新歌交替出现，兼顾在传统老歌熏陶下成长的教师，以及被流行文化包围的学生。大家纷纷给出心中的答案，踊跃参与，玩得不亦乐乎。

今年加入国大中文系同学会的李佳凝说：“在严峻的疫情下，同学会仍以线上相聚的方式，给国大中文系友人带来团圆的温暖，也给我们这些客居异国他乡求学的同学们浓浓的节日氛围。一个团体的凝聚力是会代代传递的，要感谢所有来欣赏团圆会表演的老师、校友、同学们，大家的支持和鼓励是我们臻于办好活动的不竭动力，祝中文系精神薪火相传！”

第一次当司仪的她感触良深。她说：“当大家都积极参与游戏，尽兴而归时，那一刻只觉得为组织晚会所付出的精力都是值得的。”

亲自烘焙月饼献情意

纵然在疫情之下，回学校的频率不多，但同学会的执委们还亲自烘焙了月饼，到办公室赠送给教授们。许多教授喜闻这则消息，都表示同学会非常有心。

劳悦强副教授受访时说：“庆祝会十分成功，短短一小时左右的聚会，节目丰富，古筝表演和中秋知识好像开胃菜，引起大家的兴致，接着的主菜有射虎，看图猜谜，猜曲各种游戏，设计都很有巧思。老师、校友和同学们都放开怀抱，尽情参与，虽然在虚拟空间，但气氛和睦融洽。同学会今年别具创意，还送老师们私家巧制月饼，让我十分期待。”

快乐的时光总是短暂，庆典转瞬即逝，虽然没能在线下饮茶谈笑，但线上的相聚依旧温馨不减。庆典让师生、校友打成一片，心意和感情突破了空间和距离，穿过网线，温暖着彼此的心扉。“秋澄望月明，千里送真情”中秋庆典，在师生们的欢声笑语中，圆满落下了帷幕。

（作者是联合学生通讯员）