【校果】教师变身“校园厨神” 淡滨尼美廉初院庆教师节

为了庆祝教师节，淡滨尼美廉初级学院的学生领袖提前在8月27日为老师们精心筹备了一次别开生面的庆祝会，感谢老师们的辛勤付出。院长熊玉琪在为节目拉开序幕致词时，引用了短诗《教师节礼赞》，赞扬老师们平日即使教学多忙碌，只要看到学生课业日有长进，就会觉得一切的辛劳都是值得的。她希望老师和学生这一天都能放松心情，踊跃参与各项庆祝活动。

直播室里两名学生司仪造型可爱的小天使扮相。（淡美初院提供）

庆祝会的主要活动是在各班的课室里进行。师生在课室里热情地投入游戏，其乐融融。其中一个环节“师生宾果乐乐”，各班学生和级任老师须一起完成9项活动，比如连续三次成功翻水瓶以及制作心形折纸，能在最短时间内完成所有活动的班级就获胜。不少学生认为，在游戏中与老师携手合作，能增进彼此的感情。游戏结束后，紧接着播放由学生制作的感谢视频，表达对老师的感激之情和美好祝愿，课室里顿时弥漫着一股温馨感人的气息。

老师担任“师生宾果乐乐”游戏的评判。（淡美初院提供）

鼓励学生掌握下厨技能

今年庆祝会的一大亮点是“校园厨神”。三个月前，一群爱好园艺的老师在学校的环保温室里播下了蔬菜种子，细心呵护为其浇水施肥。收成之后，老师们把新鲜蔬菜烹煮成一道道佳肴，并录制视频展现给全校欣赏。视频播放后，同学们都为老师们的精湛厨艺纷纷鼓掌叫好。

其中一段视频是母语部主任许思伟烹煮具有浓厚南洋特色的“辣炒蕹菜”，令人垂涎欲滴。许老师说，下厨是生活中不可缺少的技能，希望鼓励更多学生尝试做菜。他认为，种菜能让城市人在繁忙的生活中放慢步伐，是疗愈身心的最佳方式。

第二组厨神是三位物理老师：林有威、柳淑惠与吴国辉。他们将亲手采摘的空心菜配上味道浓郁的XO酱，烹饪出香气扑鼻的“XO酱香炒空心菜”。每次去温室时，他们都满怀期待，盼望蔬菜早日收成，在过程中也增进了彼此的情谊。

学生给老师献上亲手制作的笔记本。（淡美初院提供）

庆祝会的压轴是学生给老师献上亲手制作的祝福卡和笔记本，字里行间传达了对老师的感激。师恩如山，师爱如海。老师犹如园丁，孜孜不倦地教导学生，辛勤地用爱心和耐心来灌溉一株株幼苗，让学生茁壮成长，长成能为社会做出贡献的参天大树。教师节庆祝会虽然结束了，洋溢着温暖的爱仍然弥漫在校园中，久久不散。

（郑凯丽是联合学生通讯员）