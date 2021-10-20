“字食族”寻找第七代作者

语言文字是创作之母，无论小说、漫画、剧场、影视作品，都要经历文字构思之旅程。

“字食族”专栏诞生于2012年《联合早报》副刊，旨在为本地年轻华文写作者提供平台。虽然我们总是听见有人抱怨新加坡华文教育走下坡啦之类云云，但这些年来，“字食族”作者持续交出实际作品，或也算是对消极者的回应。

“字食族”专栏每代挑选六至八名作者，如今已经六代，共39人。第四代的林艺君、第五代的陈凯宇是本地大专文学奖常胜军；第四代的郭毅杰与第五代的李心仪和同好们成立“所谓诗社”，其“砸诗烩”系列，为平面文字赋予说唱嘻哈的动感形式，为本地文坛增添新气象。第一代的叶俊颖，第三代的潘靖颖、张汐莹，第四代的林艺君、陈嘉敏，第五代的陈沁霖毕业后也加入媒体从事文字工作。

“字食族”目前正在寻找第七代作者。

Instagram图文征选 黄凯德评审

编辑部往年曾举办中峇鲁“文学散步”“结霜桥记忆寻宝”以及“速写达哥打”文学工作坊，从中甄选作者；去年由于冠病疫情改以线上举行写作课。

疫情至今仍未平复，这次我们采用Instagram图文创作的方式，邀请作家黄凯德担任评审。应征“字食族”方式如下：

★对象：有话想说的中三至大学二年级学生

★作品格式：照片一张，文字300字内，主题不拘

★参加方式1：发表在个人Instagram，#字食族七代目，关注@litupourworld“取火”账号，并接受@litupourworld关注个人账号。你可选择是否公开自己的账号。接着将个人简历电邮至：zbAtGen@sph.com.sg，subject注明：应征“字食族七代目”，并附上一张个人近照；个人资料包括中英文姓名、年龄、出生地、学校、年级、身高、星座、兴趣、社媒账号如Instagram、面簿、TikTok等。

★参加方式2：将作品与个人简历、个人近照电邮至zbAtGen@sph.com.sg，subject注明：应征“字食族七代目”。作品将发布在“取火”Instagram账号上。

除了选出第七代作者，作品在Instagram获得最多点赞的前三名，将各获价值100元礼券。

截止日期：2021年11月11日。