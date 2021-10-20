她的工作是近年发展起来的前沿行业——记忆篡改师。

作者一句话：永别了，我想念你们！

“怎么样，你搞定了吧？”

“切，要不你来？”

“连业绩第一的魔改手卫桦都搞不定，我凑什么热闹？”宝夏亲昵地拍了拍卫桦的肩膀。“这回碰上硬茬了哈。”

卫桦揉了揉隐隐作痛的太阳穴，心底越发焦灼。

作为国安局管辖下的新部门，“裁剪局”的规模并不大。卫桦做这行好几年了，一开始的跌跌撞撞到如今媳妇熬成婆，成功率在同行中遥遥领先。你问她是做什么的？她的工作是近年发展起来的前沿行业——记忆篡改师。

记忆是每个人内心深处的东西。或厌恶，或珍藏，但它总如影随形，对人施加显性与隐性的影响。

没错，记忆影响着人的思维和选择，控制了记忆也就控制了那个人。这次，她碰到个钉子户。眼前这位科学家的表现，免疫于她的技巧经验，在攻势下风雨不动安如山！

“难道失灵了？”卫桦百思不得其解。百试不爽的套路，在此君身上全然不奏效。她一遍遍潜入科学家的意识，植入准备好的片段，加以催眠引导，固化印象。科学家果然是浮华世上少有的纯粹者，此君又是顶级水平的，脑海里除了难懂的科学符号就是抽象概念。然而最使她风中凌乱的，是任务进度的缓慢和挫败，总感觉科学家内心在抵抗着什么。难道他有什么难言之隐？种种诡异现象使她思绪万千。

“熵值好像越来越大了。”马督工的神出鬼没吓了卫桦一跳。上升的熵值说明科学家的思维在不断走向无序和不确定，与任务要求背道而驰。

“呃……督工好。”卫桦指着空中沉浮的曲线解说道：“工作起初是奏效的，但很快就被他自身强大的纠正能力反噬，似乎……”

“说清楚。”马督工脸上浮现惊愕的微表情，即使转瞬即逝，还是被卫桦捕捉到了，谁叫她吃这口饭呢？记忆篡改是一份需要综合能力的工作，其中心理学占比较重。这反应不对劲啊，她暗想，但神色如常道：“应该是有什么执念放不下。”

凌厉的神色通过马督工微眯的双眼溢出：“确实不好办。”

卫桦满腹的疑云有增无减。科学家的保密级别极高，因此她不了解太多。从其记忆得知，他的领域是纳米材料，结合最近闹得沸沸扬扬的间谍门……无怪乎她胡思乱想。

“能做的我都做了，实非不努力，而是此君不可雕也！我的一世英名……”正抑郁，忽然警报大作。

当卫桦听到宝夏的声音，还以为是幻觉，随即一个激灵，如堕冰窟。“敌人在内部，不要给科学家减熵！听到吗？不要减熵！不要减熵！”接着眼前出现血红的“拯救科学家，保卫共和国”几个大字。

事态不妙，大有蹊跷，卫桦不由得加快了脚步，不祥的预感在发酵……宝夏因公殉职的消息令所有人沉默。然而没有人的哀恸比得过与她并肩多年的战友卫桦，众人同情的目光落到她身上，如芒在背。

失魂落魄中，马督工表示慰问：“我知道你很痛苦，要不休息几天？”

卫桦在心房周围竖起高墙：“不了，宝夏是为裁剪局而死，我更要发扬她的精神，牢记使命。”

几天后，一份成功报告出现在马督工的桌上。“不愧是我局的王牌篡改师，日后可委以重任！”殊不知，卫桦熬过多少深夜，掉了多少头发，呕心沥血才合成了这份东西。记忆篡改师的精神力异于常人，在绝对必要时，会激发出精神沟通的技能，仅限于心有灵犀的两人。卫桦坚信，宝夏在生死之际念着的，必然是重于泰山的东西。后来，卫桦会明白，宝夏死得其所，且将心愿交托给了值得信赖的人，未尝不是一种圆满。活着办事的人面对的，是一条比死亡坎坷千万倍的道路。

卫桦大概率会倒在成功的前夕，沉睡于破晓前的至暗时刻，不过这不重要。因为卫桦和宝夏这样的人有千千万万个，她们的肉体永远回不来，但精神每天都在复活。