近日听广播时，DJ提到自己一向有个习惯，出外度假如住酒店时会留意逃生门的位置在哪里，逛购物商场时也会如此，结果被朋友取笑。不过，这种居安思危的习惯其实值得学起来。

或许岛国因为缺少自然灾害如地震，本地人对于环境过于安逸，也长期处在舒适圈内而少了危机感，碰到紧急事故时往往不知所措。就如在疫情初期，人们因为感到恐慌，在超市发生抢购与囤积日用品的情况。因此，公众教育和危机意识应该在非紧急情况下执行，像日本人应对地震等自然灾害的居安思危理念，也是从小就开始教育。