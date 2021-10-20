居安思危 订户 来自 / 联合早报 文 / 孙慧纹 发布 / 2021年10月20日 5:00 AM 对周围环境保持警觉性，包括知道公共场所的逃生门位置，是提高危机管理意识的方法之一。（档案照） 字体大小: 小 中 大 近日听广播时，DJ提到自己一向有个习惯，出外度假如住酒店时会留意逃生门的位置在哪里，逛购物商场时也会如此，结果被朋友取笑。不过，这种居安思危的习惯其实值得学起来。或许岛国因为缺少自然灾害如地震，本地人对于环境过于安逸，也长期处在舒适圈内而少了危机感，碰到紧急事故时往往不知所措。就如在疫情初期，人们因为感到恐慌，在超市发生抢购与囤积日用品的情况。因此，公众教育和危机意识应该在非紧急情况下执行，像日本人应对地震等自然灾害的居安思危理念，也是从小就开始教育。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 自言自语 危机意识 居安思危 国民教育 急救 @世代 【字食族】执着 【留学博客】努力过，坚持过，就足够了