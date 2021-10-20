居安思危

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来自 / 联合早报

文 /
孙慧纹

发布 / 2021年10月20日 5:00 AM

对周围环境保持警觉性，包括知道公共场所的逃生门位置，是提高危机管理意识的方法之一。（档案照）
对周围环境保持警觉性，包括知道公共场所的逃生门位置，是提高危机管理意识的方法之一。（档案照）

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近日听广播时，DJ提到自己一向有个习惯，出外度假如住酒店时会留意逃生门的位置在哪里，逛购物商场时也会如此，结果被朋友取笑。不过，这种居安思危的习惯其实值得学起来。

或许岛国因为缺少自然灾害如地震，本地人对于环境过于安逸，也长期处在舒适圈内而少了危机感，碰到紧急事故时往往不知所措。就如在疫情初期，人们因为感到恐慌，在超市发生抢购与囤积日用品的情况。因此，公众教育和危机意识应该在非紧急情况下执行，像日本人应对地震等自然灾害的居安思危理念，也是从小就开始教育。

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