【留学博客】努力过，坚持过，就足够了

面对困难，承担之，解决之。

每年暑假，学校都会给我们硬性安排活动。大一至大三的三年时间里，上了两次为期两周的辅助课程，到了中国山西省的贫困县级市里参加实践。学校规定毕业前须完成一次专业实习。

本想在中国找实习机会的计划却因疫情的缘故不告而终。如今已是大四应届毕业生的我在刚过去的暑假里，也是这四年里的最后一次暑假，经历了一次非凡的职场体验。或许是因为潜意识里知道这是“最后一次”，心情有些混杂。也说不上具体和往年有什么不同，感觉就像是多了一份感慨，多了一份感恩，多了一份领悟。

诸多种情绪中，迄今最让人难受的其中一种是当你发现自己能力范畴内的“最好”仍为现实中的“不够好”。明明为了考试通宵苦读，成绩却还是平平无奇；明明对在乎的人已付出了能力范畴内的所有，情谊却还是以失败告终；明明在一件事上投入了百分百的精力，换来的却是不成比例的收获。我实习期间上交的第一份会议记录便是如此。发出去时干净的页面，回来时却面目全非。即便上司不拘小节宽厚包容，心里还是不禁有些难受。

不够好。简洁易懂的三个字。无形伤人的利剑。内心深处难以跨越的一道坎儿。为何努力后仍会不由自主感到焦虑？成长过程中没能解开的谜底，近几日似乎有了些着落。

既然存在没有谜底的问题和没有结尾的故事，就必然也存在不成比例的努力和收获。努力的输出是细水长流的改变，是从量变到质变的变迁，素质上的提升便是它最宝贵的产物。急躁与焦虑取决于狭义的视角。相信努力的力量本质上并无误，关键在于省察是否忽略了时间的力量。在这持续渐进的旅途中，起点与终点的相隔间穿插了无数份努力。即便是世上最勤奋的人，最终让他欣喜的结局也不会是急出来的，而是等出来的。

频频的挫折与打击会让人感到窒息，滋生出想放弃，感觉自己挺不住的念头。但很多时候只要再勇敢一点，再坚持一下，惊喜就会在下一瞬间出现。我至今仍清楚记得当时望着被退回，画至“满江红”的会议记录，内心被无奈和卑微侵蚀的瞬间。可在心灵深处的某个角落仿佛有个微弱的声音一直催问：不战而败是否值得？也不知是从何而来的勇气，心中燃烧起了想寻找突破的战斗力。后几次的会议记录仍是修正连篇；不知从何开始，划掉的字句变得越来越少，艳红色的修正也减少了许多。故此，努力过，坚持过，就足够了。

如果能被赋予掌控一切结果的权利，有谁会选择行走在布满荆棘的路上？世界之所以微妙在于万物各自相安运行的轨迹，这皆是不在我们掌控范畴内且无法改变的事；自始至终，能改变的只有自己。

琢磨了许久该如何简洁明了地将过去三个月的实习领悟化为文字。经过反复的思索，我认为最大的获益在于心智上的成长。面对困难，承担之，解决之。勇于承认自己的不足，虚心学习，停止抱怨，转换心态，拥抱正能量迎接挑战。努力过，坚持过，就足够了。