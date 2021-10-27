【字食族】在转角处邂逅自己

生活抛来的挫败，都能化为创作题材，因为写歌作诗，是内心的呼唤和情愫，是精神的寄托，心灵的归宿，让我们失意心生志。

作者一句话：音符如脉搏，在指尖穿梭。文学如小溪，潺潺入人心。

房间角落那把电吉他，已经很久没插上电源好好刷一刷。站在吉他前犹豫了一下，又走到了书桌前，打开电脑继续撰写论文。上了大学后，更少有时间投入于音乐创作，感觉自己陷入了瓶颈期。从暖和的晨光，到旖旎的暮色，都没什么分别，窗外的景致，注视着我狂乱地搜寻资料写作业。

近期接到学校的电邮，在为“我是词曲人”活动招募参与者，看到和创作有关，就立刻报名了。那天碰到了三位音乐老师，梁文福、李偲菘和李伟菘，与他们畅谈音乐创作的感想。节目分为两大主题，“天气”和“中国风”，而我接到了“中国风”的作词挑战，依照老师们作的曲填词，写出了一首《飞扬》。有机会让老师们亲自指导，难免按捺不住欣喜。那天，梁文福老师评价了我的词，让我想起多年前，在“新空下”新谣比赛中，曾背着吉他自弹自唱《历史考试前夕》和《麻雀衔竹枝》组曲。如今那份初衷，依然蕴藏在心扉某个角落，宛若一座休眠的火山，蓄势待发。

在中国风歌词上的牛刀小试，为我开辟了一条创作途径，让处于瓶颈期的我，仿佛打通任督二脉。过去很爱听中国风歌曲，但一直没尝试写中国风的歌，源于文学底蕴不够深厚的羁绊。以往总觉得文学难念，安分守己地修读语文翻译，但经过深思熟虑，决心为自己奋斗一次，第二学期把选修换成汉学汉语。从那开始，成天对着四书五经、经史子集，犹如被枪决的诗人，跌入无底深渊。纵然艰辛，但到现在我从没后悔过。文学让我视野更广阔，同时也与创作相辅相成，作词时能采撷文学的精华。

谈到创作，总会提到灵感泉源。创作者最怕丧失灵感，特别是在忙碌的生活中，连片刻闲暇都偷不着，何况是灵活的思维空间。但我反而觉得，更要懂得捕捉生活中的大小事。灵感未必是在最佳状态下降临的，记得一次我在面试后深受打击，在颓废情绪的交织下，迅速写出了一首歌。生活抛来的挫败，都能化为创作题材，因为写歌作诗，是内心的呼唤和情愫，是精神的寄托，心灵的归宿，让我们失意心生志。

古代许多著名的诗人，出身贫寒，仕途潦倒。但在他们茕（qióng）独失意时，却作出了多首有名的诗。屈原在极度绝望下作出《离骚》；陶渊明受不了官场的污浊，弃仕归隐，通过《桃花源记》构建的乌托邦，反衬社会的黑暗；白居易被贬为江州司马而写出《琵琶行》。乱世出英雄，杜甫活在唐朝由盛转衰的时期，民生凋敝，在安史之乱的蹂躏下，颠沛流离，却写了史诗级别的《三吏》《三别》。虽然这些浮沉一生的诗人都已故，但他们的精神永驻，留下的作品继续感动着世世代代。

诗佛王维的《终南别业》有句“行到水穷处，坐看云起时”，深深引起我的共鸣。就算走到尽头溪流不见了，但云层正在形成，很快就有雨水。这让我联想到伴我度过A水准会考的歌，五月天的《人生海海》。歌词质朴感人，虽然已是十几年前的歌，依旧动人心弦。其中有句：“我知道潮落之后一定有潮起，有什么了不起”，直入我心，夹杂着一丝凄凉，骨子里却充斥着一股倔强。生命宛如自然界万物，像潮水、雨水的规律，都是循环往复的。天无绝人之路，处于绝境时，不要心灰意冷，因为那正是希望的起点。

乱的是世界 狂的是梦想

每一支曲如油画般荡漾

动态地泼洒在我心上

每次参加创作比赛，临近呈交作品日期，总会萌生放弃的念头。但在我转身的那一刻，却发现自己依然强大。那是如此矛盾的心理，已厌倦了失败，却又想证明自己的实力。那些挑战如一声巨响，让一切归零。但生命的哲理，警惕着我们，只要不断前进，就会出现转捩点，否极泰来。当淙淙的琴声响起，历经的痛楚，都已化为云烟。为自己热爱的事拼搏，多辛苦也是种成就。但愿我们都能在转角处邂逅，全新的自己。

（“字食族”关键词创作系列之六）

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