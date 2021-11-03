【校果】校园角落都有她关怀的身影——致立化校长李惠棣

“师者，所以传道，授业，解惑也。”教育者责任有三：传道即是将自己的信念与价值观教导给学生；授业即是在学业上为学生提供踏入社会所需的能力和技能；而解惑即是为学生解答任何生活或学习中的疑惑，在最迷茫之时牵起他的手，引领他前行。

校长，身为教育学府的栋梁，身兼教育者三大职责的同时，须领导全体教育工作者为学校付出与贡献，职责重大。因此，一般人可能会觉得校长不苟言笑，高高在上，整天坐在办公室的长桌后忙于工作处理行政。不过，我校的李惠棣校长却平易近人，和蔼可亲。在校园的各个角落，我们总是能够发现她的身影。她身上独有的精神与特质，成为了众多学子心目中不可磨灭的存在。

在立化，A水准考试乃是所有学生校园时光的终点站。考取那梦寐以求的90分是所有人夜里挑灯用功的动力，但梦想的动力仅限于此。许多学生在往年试卷里迷失方向，在试题的海洋中看到的仅是无尽高耸入云的障碍。幸好，学生总有李校长的支持。虽然她说的看似是别人眼中最平凡不过的鼓励，但是激昂的语气和关怀备至的话语中所透露的，尽是满满对学生群体的信心。

关心学生的心智成长与心灵健康

李校长站在高耸的站台上，娇小的身影展露出强大的气场。当时还是新生的我们是第一次见到校长致辞，而这一幕让我们深深地感受到了李校长对于我们立化学子的期望与关怀。

尽管李校长十分期望学生都能取得到好成绩，但她更关心地却是学生心智的成长与心灵的健康。

“劳逸结合”——可以说是李校长管理学校的核心原则之一。在兼顾学业与身心发展的同时，立化学生难免会对日复一日的校园生活感到有些疲惫。而李校长好似知晓读心术一般，能够看穿学生黑眼圈背后所付出的不懈努力，也非常关心学生的心理健康。她认为，人总是需要在关键的时候休息一下，才能继续冲刺。李校长在使用言语表达自己这份关怀的同时，也极力推行各种活动来为我们提供最舒服的学习环境。

举例，李校长会在学生最需要的时候给学生放假或提供饮食福利，让学生在忙碌的学习生活中有一小段休息、放松的时间。2021年教师节，明明是教师的节日，校长也为学生提供冰淇淋。学校也会不定期找来一台美禄专卖车给学生提供免费的美禄饮料，让学生感受到校方的关怀与温暖。李校长平日也会在学生吃午饭的时候穿梭食堂，与个别学生聊天，了解他们的学习近况与校园生活。

大我精神感化立化学子

李校长虽身体抱恙，可她却靠着自己坚韧的意志、正面的心态，以及对立化学子们的无尽牵挂，坚强地与疾病抗争。就算身处校园之外，她也不忘校园职责，心系立化学生，使用线上平台继续与学生保持联系。李校长的大我精神深深地感动了立化学生，让学生对她更多了一份敬佩之心。

李校长大力推动学生的全面发展，鼓励学生多多参与课外活动，也提供了学生许多校外发展才艺的机会。对于语言能力较强的学生，她为他们提供了许多的导览与主持机会，包括每年农历新年“春到河畔”导览活动；新加坡宗乡会馆联合总会为纪念新加坡开埠两百周年而推出的“落地生根，开拓新家园”展览，为哈莉玛总统导览；晚晴园学生导览活动等。对于在数学与科学方面较强的学生，她也为他们争取了比赛机会和研究项目，包括众多国家科学挑战赛，与多所大学的合作研究项目。她希望所有学生都能学习课本以外的知识，展现特长，开拓眼界，拓展21世纪所需的核心技能，开辟出自己的一片新天地。

李校长是学生的榜样。她主动且积极，自信且精明，待学生热情且亲切，在这一辈立化人的心底留下了最温暖的底蕴。十年树木，百年树人，校长这十年来对立化中学的无私奉献，为我校生活增添了多种色彩，为学生提供了最全面的发展平台，为我校历史留下了浓墨重彩的一笔！感谢李校长在任期中为立化鞠躬尽瘁，通过各种方式加深了立化人对母校的归属感，让学生以自己是立化人为傲！刻在木板上的名字未必不朽；刻在石头上的名字亦未必永垂千古；而刻在我们心灵深处的您的名字，将真正永恒。

（编按：现任校长李惠棣今年底完成重新雇佣合约后，将按原定计划退休。）