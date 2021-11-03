【取火】防疫周年有感

2020年真的不太平，对于全人类而言是前所未有的一大挑战。每天关注着各地的冠病新增病例、死亡人数，还有不断推出，总在改变的新政策。这些新闻真的看起来好压抑。我们曾天真地一次又一次幻想，疫情会随着2020年的结束而结束，然而并没有。今天我们在2021年过了大半，这个时间点回望去年今日，嘴里有一种说不出的味道。

去年6月，全国刚刚结束长达两个月的病毒阻断措施，莘莘学子重返校园，开始上新学段的课。换作往年，6月应该是年中假期的开始。我们好不容易适应了新的生活，出门戴口罩成了要牢记的新习惯。还记得一开始确实不习惯，经常走到楼下了，才意识到脸上怎么空空的，明明身边没有人，但又觉得好多人正在盯着我，都在批评我，我就像犯了错的小孩，慌忙跑上楼，从盒子里抽出一个新口罩戴上，然后假装镇定，仿佛什么事也没有发生，再一次走出家门。不知道这样的情况发生了多少次，每一次都非常紧张地冲上楼，补戴口罩，才心安理得地去按电梯。今年戴口罩早已融入了生活，出门前戴口罩就像拿手机、钥匙、钱包一样，是再自然不过的动作了。

“口罩紧张风波”还不仅这种情况，有几次戴着好好地走出家门。走着走着，突然间鼻子就能自由呼吸了，突然脸上的毛孔感受到了迎面吹来凉凉的风，哦！不对劲，口罩绳子断了！这个时候立即像做错事的小朋友，脸唰地一下红了，赶紧低下头，希望周围的人不会注意到自己，然后开始快速地翻包，把备用口罩挖出来，然而有一次把包翻了个底朝天也没有口罩的影子。紧张的感觉蹭一下，就从脚底冲上头顶，如何是好呢？急中生智，把口罩摘下，将断掉的那一角捏起来，然后用断绳在上面打一个结，终于勉强接上了。心跳会在“危机”得到解决的刹那，变得特别有节奏，摸摸脖子，转转头，假装什么事情都没有发生。今年的自己算是经验丰富的口罩达人了，知道哪个牌子的口罩绳子牢固，就只盯着那个牌子的口罩买，当然备用口罩每次出门也像纸巾一样自然地出现在包里，以备不时之需。

除了口罩，社交习惯也有了改变，曾经的自己喜欢人多繁华热闹的地方，突然一夜之间岛国就像一座空城，原来车水马龙的道路不见车辆，只有寥寥几个行人匆匆走在街道上。曾经的自己喜欢和一群朋友一起出去压马路，经过这一年，居然喜欢上了安静地独处。

去年我尝试长时间关机，断绝了好多无谓的社交，专注于自己的生活，遂有了更多时间做自己喜欢的事情。后来，我更进一步关掉手机里绝大多数软件的推送，删掉了好多不怎么用的软件。学会与自己相处，让我更加认识自己。这是宅在家以后给我带来最大的改变，也让我在年终备考O水准期间心无旁骛，更加专注，学习效果倍增。

回想起来，疫情让我更加热爱生活，珍惜生活，感恩生活，去年病毒肆虐的同时，也让我看见了好多温暖的事情。看见全球各地的“白衣天使”不惧辛苦坚守在抗疫前线，看见许多原本应该居家的人走出来做志工，为社区做贡献，还有跨国界、跨区域的物资捐赠，人们出自内心地在线上发着鼓励的话语、加油的话语、感谢的话语……不知道多少次因为这些感人的一幕又一幕，我湿了眼眶。这个世界真的很美好，感谢在我生命中出现的每一个人。

与其憎恨去年，不如接受去年，感恩一切，活好当下。这是冠状病毒教会我的功课。

（作者是华侨中学学生）