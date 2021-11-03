【取火】从去年走向明年

这两年来，时间一晃就过去了。感染人数、死亡人数和疫苗施打人数每天都会公布，数字和图表每日更新，不知不觉，这些数据陪伴着我们，从去年今日来到今年今日了。照这样下去，明年今日也很快就会到来。

想谈一谈，去年今日到今年今日的改变，以及我对明年今日的期许和预测。

明年今日，将会充满希望。去年今日，各地都还在对抗疫情，许多国家皆束手无策，只能眼睁睁地看着数字以倍数攀升。新加坡也刚小心翼翼地从封城的阴影中走出来，恢复一部分的日常生活。今年今日，疫苗已经以亿的单位向全球发送，一些国家如以色列、英国已经看到了疫苗的初步成效，全世界都在慢慢地重新站起来。照这样的速度，明年今日，更多的活动有望重启，我们又会向疫情暴发前的生活再靠近几步。

至于明年今日，我感觉社会将会变得更加温馨。疫情就像一面照妖镜，反映出社会种种问题。就拿我国来说，外籍劳工的依赖将会减低，而他们也会有更多人关注，试图提升他们的生活质量。在这个人们紧张不安的时代，种族偏见和歧视再度浮上台面，揭开了本地种族和谐的这张面纱，展现背后的丑陋之心。希望社会可以着手修复这些破洞和问题，让明年今日的社会变得更加温馨、包容、美好。

尽管如此，我们还是无法在明年今日，甚至后年今日，百分百回复之前的生活。

公共卫生政策仍然会有限度地存在，以防止病毒传播。我们还是需要偶尔接种追加疫苗，来增添保护力；我们还是需要做检测；我们还是需要在人潮拥挤的地方戴口罩；我们还是无法完全参加大型实体活动，如演唱会、庆祝会。一部分是因为线上提供了新的选择，一部分是因为这些活动仍然不太安全。

对于我个人，从去年今日到今年今日，我学会了感恩。我们所向往的各种大型活动，自由自在的国外旅游，或许永远不会回来了。我不知还能不能在明年5月之前，与合唱团的团员一起举办原定两年一度的大型演出或是年度圣诞报佳音表演，再一次站在滨海艺术中心、滨海湾花园或是富丽敦酒店的舞台上。这些美好的憧憬直到目前为止八字还没一撇，我们除了期待，只能学会珍藏、感恩，珍惜每一次的人生体验和机会，因为在这个世界上，你永远不知下一次相遇会是何时。

希望明年今日，一切回到正轨，更加接近前冠病时代的样子，让我们把疫情抛在脑后，重新过着平凡踏实的生活。

（作者是华侨中学学生）