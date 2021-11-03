大专阅读节“转角遇见诗” 邀大专生游新加坡河畔、乌敏岛

经典电影《罗马假日》中有句台词：“要么旅行要么读书，身体和灵魂必须有一个在路上。”阅读与旅行能使人们开拓视野，也是写作人的创作泉源。在今时全球冠病疫情持续蔓延之下，无法轻易踏足世界各地。于是我们在自己生活的城市里策划不同主题的小旅行，也通过阅读在文字中寻访心目中的世外桃源。

第二届全国大专阅读节由推广华文学习委员会及《联合早报》联办的“文学漫步：转角遇见诗”，邀请本地旅游作家叶孝忠担任华语导览员，带领大专生到访本地城市景点，以及搭乘驳船到乌敏岛，探索民俗历史与生态环境等，沿途也穿插诗歌分享。

古往今来有许多诗人会因为看到身边景物有所感悟而写出诗篇。叶孝忠受访时说：“这次的文学漫步活动，在寻访不同景点时，除了会有历史讲解的部分，也加入文学元素，找出与这些特定地方，如博物馆、自然树木相关的诗歌，丰富导览活动。”

漫步风景认识诗歌与生态

叶孝忠指出，参与者到访的地方可能是平时会经过且相当熟悉的景物，但其中或许有些较少人知道的故事，甚至是诗歌。因此，他想借今次“转角遇见诗”的主题，凸显诗歌并没有想象中那么高高在上，它可能就在人们身边，而参与者可学习从周遭环境中汲取创作灵感与发掘美好诗意。

“文学漫步：转角遇见诗”分为“城市篇”与“自然篇”。“城市篇”会从国家博物馆开始，步行到福康宁公园，并沿着新加坡河漫步，一路了解新加坡的历史故事，而“自然篇”会从乌敏岛码头开始，步行到小镇中心及沿着乌敏岛的几条步行道漫游，也涉及关于当地民俗历史的内容，但着重较多与自然植物及动物生态相关的信息。

叶孝忠说，参与活动的大专生不必事先做功课，导览活动可以是双向交流，在有问有答过程中发现诗歌的趣味。

此外，他提醒参加者当天记得做好防晒、防雨，防蚊，带足够的饮用水，穿舒服的衣物与鞋子，以轻松愉快的方式体验文学漫步。

★城市篇

11月13日（星期六）

上午9时至11时30分/下午4时至傍晚6时30分（一天两场，选一）

集合地点：国家博物馆门口（93 Stamford Rd S178897）

报名网址：sg-histtour.sphevents.com.sg

收费：每人5元（含价值25元的阿果帆布袋）

★自然篇

11月14日（星期日）

上午9时至11时30分/下午4时至傍晚6时30分（一天两场，选一）

集合地点：樟宜尾渡轮中心门口（Changi Point Ferry Terminal，51 Lor Bekukong S499172）

报名网址：sg-littour.sphevents.com.sg

收费：每人5元（含往返船票及价值25元的阿果帆布袋）

以上活动只开放给大专生报名。报名时请用就读学府的注册电邮，成功报名者将获电邮通知。