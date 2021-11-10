【字食族】我向落日倾诉了你的一切

作者一句话：如果你想通了，那就去做吧。

我在深思熟虑后做了我想要做且不会后悔的事情。

你会向暗恋的人告白吗？

哪怕已经知道结局铁定是被拒绝，甚至以后连朋友都做不成，你会选择告白吗？

我一开始是不敢的，兴许是因为面对内心深处真实的情感时心生怯意，又或是害怕承受亲口听到被拒绝的打击，还可能是羞于面对周遭人群的眼光，可能更怕的是在袒露心声之后反而让对方心里自己的人设坍塌崩坏。总之，我在思前想后几个星期之后，决定将这个秘密深藏心底。就让这深埋地底近两年的繁杂思

绪和情愫顺着时间的风悄然而逝，仿佛什么都没发生过一样。也许这是对所有人最好的处理方式。

在日复一日且毫无新意的考试和学习当中，时光悄然而逝，在我还不知道以什么心情来面对这一切的时候，毕业的日子居然已经要来了。

这一切真的就要结束了。这也许是我们往后余生最后一次能四目相对的机会了。我第一次有如此清晰的认知，陌生且忧伤。但我却连哭都哭不出来。为什么哭？哭给谁看？最后只有一块沉重的巨石压在心上，让人压抑得有些喘不过气的同时却又没有想要宣泄的欲望。画地为牢也好，作茧自缚也罢，只要再过几天，这一切就都结束了，到时候这一切就都会好起来了。我想。

转折点在毕业前的那个周五，一众好友相邀，我们决定罔顾校规，一起在校园里呆到晚上。买点垃圾食品和外卖充当晚餐，在雨后略微有些潮湿的草地上席地而坐，享受晚风轻拂，细数满天繁星。随意聊聊天，展望未来也好，回首过去也罢，纪念这一段纯真而美好的青葱校园韶华，为这段再也不能重来的岁月画上句号。夜色深沉，临近离别之时，我们一同唱起了歌。《细水长流》《年少时候》，一段段旋律飞扬在空中，直到《那些年》响起，我才终于忍不住热泪盈眶。

“那些年错过的大雨，那些年错过的爱情。好想拥抱你，拥抱错过的勇气。”

回家路上，我想了很久，躺在床上也久久不能入眠，寤寐思服，辗转反侧。我向一位好友倾诉了困扰我多时的情思，他说：“既然都要结束了，那你还有什么好怕的呢？”我想了良久，是

啊，我好像的确也没什么可输的了。如果现在什么都不做的话，那过去近两年来所有的一切都只是我的内心戏，只是一场我自导自演自悲自喜无人问津的哑剧。这样太可悲了，我有些无法忍受

自己像个笑话一样惨淡收场。兴许，我该自私一把。

如果当时我做了什么的话，是不是一切都会变得不一样？

但我知道过去无法改变，一切已成定局，真的要做些什么的话，也只有现在了。

所以我决定告白，并用最传统的方式：写情书。

周六上午，我走进了礼品店，想要挑一张卡片。货物柜上摆满了各式从流水线上生产出的精美卡片，东挑西拣后，我却什

么都没买。感觉总有什么让我不满意的地方，这个图案略显花哨，那个颜色有些太暗，抑或是卡片模版上原有的文字不符我的心意。于是我走进了隔壁的大众书局，买了几张最基础的纯淡黄色卡片和信封。在那个与往常别无二致的下午，将心中再也抑制不住和不想压抑的情绪喷涌而出，化作文字写在了卡片上。

写完之后，我走进厕所，望向镜中的自己，如释重负地对自己傻笑了起来。

毕业日如期而至，明明做了长足的心理准备，我却还是有些紧张。我撑着嘴角的微笑与同窗合影，可目光却总是在四周飘移之后又落回某处。我抿了抿有些干燥的嘴唇，拿起水壶喝了口水，冰凉的触感顺着喉咙涌向四肢。我拿起信封，尽量自然地走

了过去。

“我给你准备了一个小卡片，毕业快乐！”

“谢谢！毕业快乐。”

“嗯，你可以，嗯……回家再看吗？”

“哦，好啊。”

然后我便走出了教室，脚步越来越快，到最后直接在走廊上旁若无人地奔跑了起来。想到一个无人之地肆意尖叫。

我会收到怎样的回复？这对那时的我来说并不重要了，我在深思熟虑后做了我想要做且不会后悔的事情。

所以，你会向暗恋的人告白吗？

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