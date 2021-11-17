阿单手账

红色围巾忘不掉，反而记忆犹新。

入冬时系着红围巾，窝在沙发上被子里，走进小说世界。用壁炉取暖，木柴在火焰里发出呲呲声。开点音乐——Taylor Swift（泰勒·丝）的情歌。2008年推出的“Love Story”当年红遍整个校园，我和同学会带着在家里手抄好的歌词上学，休息时间一起坐在篮球场旁唱着：“We were both young when I first saw you / I close my eyes and the flashback starts”（我们年少轻狂时初遇 / 回忆在我闭上双眼时涌现）。

泰勒的创作，尤其有关她爱情史的，如“Back To December”“Begin Again”，歌词句句击中红心，让人不惜唤醒回忆重复播放歌曲。2012年推出“All Too Well”，除了红色围巾的意象令人难忘，有句歌词过了这些年仍会荡起涟漪：“And you call me up again just to break me like a promise / So casually cruel in the name of being honest”（你再联系只为将我如承诺般破碎 / 坦诚虚名其实是漫不经心的残忍）。

泰勒前几天推出10分13秒版的“All Too Well”，说是加长版，事实上是创作最初的模样。泰勒当年认为没有人愿意听10分钟的歌曲，于是将曲子删至5分29秒。她当时多虑了，因为粉丝如今纷纷贴文：“才10分钟？我要听10小时的！”泰勒也为歌曲自导自演短片，影片首播隔天破2000万次观看。

新上线的歌曲和短片填补20岁泰勒与大她9岁的男子恋爱的细节。好奇那些歌词是经历过多少，泪湿几个枕头后写下的：“You kept me like a secret but I kept you like an oath”（你把我当做不可告人的秘密，我却视你为大声宣告的誓言）。

如果年龄相仿，恋情会顺利许多吗？有些事情，走到尽头也未必有答案：“Just between us, did the love affair maim you too?”（你能告诉我，我们的爱情也让你身负重伤吗？）

但泰勒不再是2012年的少女，歌声里多了历练与成熟，能唱出更饱满的愤怒与伤情。现在想想，除了泰勒，摇滚天后Avril Lavigne（艾薇儿·拉维尼）和灵魂歌姬Adele（爱黛儿）等英语歌手都在我青春期埋下了爱听抒情歌曲，看言情小说的种子。

虽然也喜欢听华语音乐，且有阅读华文刊物的习惯，但成长日子里接触更多西方流行文化，想法与生活态度都在潜移默化中西化。

时光荏苒，听着泰勒的歌词，嗯，有些沉睡的记忆开始苏醒：“But you keep my old scarf from that very first week / Cause it reminds you of innocence and it smells like me”（但从交往第一周起你便一直留着我的围巾 / 因为它提醒着你过去的纯真，也残留着我的气息）。

红色围巾忘不掉，反而记忆犹新。