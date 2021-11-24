【取火】我还不想长大

第一次看见爸爸妈妈在外头辛勤工作，我就对自己说：长大后，一定要成为像他们一样的人，好好赚钱养家，独立生活。长大就如在一马平川栽植的大树，永远以巨高的身高眺望着矮矮的小树。

我迫不及待地想长大，体验大人的生活，享受大人世界之繁。

我一直都很庆幸小时候的日子过得特别简单美好。做什么事之前都得经过父母的允许，凡事都没有犯错过大的机会。唯一须要烦恼的是考试成绩。这一点，比起未来长大后千种万种的考虑都不值一提。10岁烦着为不良考试成绩受妈妈挨骂；14岁为快聚快散的耍帅朋友圈烦恼；17岁忙着为初恋豁出最真挚的情感，到了整整20岁才渐渐地意识到自己已经不再是从前能随时裹在妈妈怀里哭的小女儿。

20岁，父母随着时间流逝慢慢地变老，对孩子的依赖也随之变大；孩子也开始有了照顾年老父母的责任。

不知道从什么时候，我开始为长大这两个词产生畏惧。“长大”含义不轻，涉及了少年时轻狂后的无措，摆脱了稚气无穷的外套。我害怕未知的未来，以及未来的生活会带来什么不一样。我不想在我现在舒适的生活模式发生太多变化。看着身边的朋友们开始恋着他们的另一半，规划他们的事业计划而对投资发起兴趣，我不禁反省：是不是还沉浸于过往的自己？害怕走出儿童的影子，害怕做出大人的决定。

我无法想象未来的自己会过得怎么样。

这也是我第一次感受到长大的苦滋味。我们会因为时间而被迫往前移。慢慢的，我开始在日常开销和生活管理多花一点心思，养出一点生活仪式感。以前不怎么注意这点，但毕竟20岁了总得活出个样来，不能总缩在父母背后的影子里。

所谓的大人，就是要对得起自己而以自己的能力拼出活来。

但是……有多少人能完完全全做到呢？即使做到了，是不是算长大了？众所周知，社会中充满着符合这些条件的“大人”，但是往往在生活中犯罪的人就是他们。

或许，大人和小孩的差别只在于一线之差，没有我们想象当中的那么大。大人其实也是个岁数大的小孩而已。

如果长大就是这样，那爸妈，我还不想长大。

（作者是南洋理工大学学生）