【取火】表情包不只是可爱

在跟同学聊天的时候，总感觉大家都非常喜欢使用表情包。随着表情包的兴起，我时常思考这背后的原因，后来得出以下结论。

使用表情包最大的好处是可以通过最直接的方式抒发感情。相比单调的文字信息，掺杂表情包能让聊天变得妙趣横生，更接近大家熟悉的面对面交流。如果在现实生活中安慰一个受了委屈的朋友，我们可以通过面部表情和肢体语言逗他开心。

发一个可爱的表情包可以达到相同的效果。比起冷漠的黑白文字，掺杂了表情包的信息感觉更亲切。

其次，表情包也能充当“挡箭牌”，替我们挡掉尴尬的问题。在与别人沟通的时候，难免会碰到一些自己不愿意聊的话题。在这些时候，使用表情包可以让我们不失礼貌地避开问题。面对我们不想多加讨论的事，一个表情包可以直接结束对话。它会告诉对方你不愿意多谈，让你接着用文字转移话题。由此可见，表情包不但可以让聊天增添趣味，还有实际的作用。

然而，频繁地使用表情包未必是好事，使用过密会让我们产生过度的依赖，损害语言能力。人与人之间的沟通是人类进步和社会发展的基础。如果我们惯性地用表情包取代文字，我们的表达能力会逐日下降，以致我们无法面对面地正常交流。

再者，表情包可能会造成误会。来自不同文化背景的人对表情包的理解是不同的。对我们而言，竖起大拇指的表情一般传达赞扬的意思。但在某些文化中，这是带侮辱性的。反观如果直接用文字表达意思，就不会有问题了。过于依赖表情包沟通，可能会引起不必要的纠纷。

时至今日，聊天使用表情包已成为新时代重要沟通的工具。但它未必适合所有人，所以不喜欢表情包的人不用勉强哦！

（作者是淡马锡初级学院学生）