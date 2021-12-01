举头仰望夜空 品宇宙恢弘

此生沉浮太匆匆

这奥妙万千 到头皆归于虚空

冥冥之中那牵引

愿陪它到雪白双鬓

相遇 珍惜 目眩神迷

辗转护初心

名利似烟云无可追

沉浸文字遗忘疲惫

握笔杆 冷月下 让理智破碎

乌鸦鸣 寒风凛 独迷醉

忆往昔不堪记 求知欲不死

恕我情薄如纸 只愿探索惊天秘密

科学美胜诗 星空璀璨伴我痴

是天谴是天赐 遐想那未知

是概率或古神设计

若注定不得志 年华奉献书海里

生死成谜题 奔波漂泊缺知己

邂逅缪斯恒迷恋

唯心唯物游荡两边

禁忌 破戒 厌恶艳羡

清醒与疯癫

吾辈渺小本不值提

勇气不灭飞蛾传奇

千万人 吾往矣 哪怕满路荆棘

求不得 挣不脱 难为续

阴阳阻隔残酷 忘身后荣辱

茫然寻归处 余生颠沛故国难复

隐士空劳碌 满腹心思向谁诉

智者难逃劫数 扛煎熬痛苦

呐喊呼唤求宽恕

孤寂无需述 虚利虚名不堪顾

问世间执着何物 众生皆臣服

徒然求索超渡 见证文明荣枯

繁华迟早化尘土 徒然守护

钻研至万劫不复 怪我难忍庸碌

此生带不走一草一木

踌躇登高观星 通感于神明

奈何现实冷冰 所留下唯破碎心灵

执念深难释 欲留几笔于后世

泼墨无谓输赢 创作不消停

文风浩荡终复兴

胸中千万缕 妙思光辉媲繁星

奋力描绘空洞 抹平刻骨一种痛

（作者是新加坡国立大学中文系学生，联合学生通讯员）