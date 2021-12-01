【取火】燃烧生命的光

“哇，好美呀！” 望着摩天轮下的夜景，众人不禁感叹，纷纷拿起相机拍照。

眼前，一座座高楼大厦拔地而起，无数个小窗口散发出迷人的七彩光芒，倒映在平静无波的河面，一片流光溢彩。而脚下，弯弯曲曲的道路在白净路灯的映衬下，仿佛流淌的人间星河，璀璨而柔和。一眼望去，鲜活的色彩映在暗蓝的帆布上，点缀了单调寂寥的夜空，让人宛如置身梦境。

“爷爷，银河在哪儿呀？” 一把稚嫩的声音划破了观景舱内此起彼伏的赞美声。小女孩歪着头看着爷爷，问得很认真，却逗笑了众人——真是个天真单纯的小女孩，连灯火通明的不夜之城不需要银河的那点微弱光芒都不知道。

“阿若，银河是被吓跑了，被你眼前的这些光吓跑咯。” 小女孩的爷爷慈爱地看着傻乎乎的孙女，指着眼前的景色，缓缓地开口道。可小女孩依旧不解地看着爷爷，再次逗得众人哈哈大笑。但看着众人漠不关心，装傻充愣的嘴脸，我实在一点也笑不出来。他们明明听懂了爷爷的话中话，却选择忽视爷爷委婉道出的严肃事实——光污染，人类的杰作，这绚丽夜景的另一个名称。

可这么美的景色怎么会是污染呢？污染不是肮脏丑陋，让人避之不及的吗？

哦，我想起来了，在我们看不见的高空，有迁徙中的候鸟在飞。“啪！” 五光十色的灯光照得以星宿位置导航的候鸟眼花缭乱，不慎撞上了坚硬的建筑屋殒命。“沙沙沙……” 在海边，有刚破卵而出的小海龟向着光亮爬行，但等候它并不是光明的未来，而是捕食者的血盆大口。回想曾何几时，小海龟同样是向光爬行，但陆地一片黑暗，海水反射着月光，海面波光粼粼，向光爬行便是向海爬行，能让它们迅速抵达大海，顺利地躲过死神的猎食，得以生存。可如今，海边、陆地、高空全是照明灯，照亮了人们回家的路，却误导了小生命们，指引它们走向死亡。

而这亮如白昼的夜晚，又给了多少人 “日不落” 的错觉，让人日夜颠倒，在这光影浮动的不夜之城彻夜狂嗨，等到天亮了才惊觉累了？又有多少人在这作息紊乱的生活中耗尽了体力，才到中年身体便已颓然枯萎？

我默默抬起头，重新审视眼前的景色。

夜空稀有的黑忽然显得格外柔和。而刚刚还妩媚动人，灿若星河的人造灯突然变得光怪陆离，格外刺眼，仿佛无数个怪兽泛着嗜血魔光的眼睛。它们披着华丽诱人的外壳，看似把沉闷的夜晚装饰得五彩缤纷，实则伺机而动，一点一点地把灯光下的芸芸众生吞噬，把这鲜活的城市变成一个瑰丽而空洞的躯壳。

看着看着，我的眼睛渐渐传来火辣辣的刺痛，像是在抗议这反自然的白昼。

（作者是立化中学学生，联合学生通讯员）