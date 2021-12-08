【留学博客】找个时间约个饭?

我们渴望得到他人的关心和在乎，却又不愿意去做先踏出第一步的那个人。近日，我越来越觉得一个人的“主动”是珍贵的。

“找个时间约个饭”。多少人挂在嘴边轻易脱口而出的一句话，但它真正承载的分量究竟有多少？

有时候，我们明明很想联系一个人。在社交媒体上刷屏找到那个人的名字时，会停留在他的个人主页，甚至编辑好长好长的一段话，但最后往往以一个字一个字地删除为收场。或许是因为有遗憾，也或许是因为曾经在意过，但这一切的动因始终抵不过内心害怕被冷落的恐惧。我们渴望得到他人的关心和在乎，却又不愿意去做先踏出第一步的那个人。近日，我越来越觉得一个人的“主动”是珍贵的。

不知不觉，2021年已过去了341天。在这一年的最后两个月里，我两次打从心底默默献上了感恩——先是到了四年前实习工作时认识的同事家里吃晚餐，之后和高中同学到老师家里叙旧。我们的关系非常微妙，虽然不常联系，但心里始终挂念着对方。人与人之间，从相遇到相识本就不易，能够聊得来，甚至愿意投入精力去维持这段关系的，更是实属不易。

2017年高中毕业至今，虽和老师见过几次面，但却是这四年来第一次见到这帮同学。毕业后，我们大家各奔东西，多数人前往了美英两国，有的去了加拿大，少数到了中国。基于经历大不相同，我们仅剩的共同话题便是我们高中时期的回忆。把2017年的的碎片拼凑起来，影响最深的可能不是那场搞得大家人心惶惶的会考，而是我们因为无所畏惧所做过的傻事，和那些闪闪发光，出乎意料的是与友情息息相关的一切。18岁的我们在心中许下了最美的愿望，成为了最勇敢的男孩和女孩，我们一边抓狂一边彼此牵绊，向着青春最美好的下一站奔跑。

当时，我们都以为毕业后依然会和自己的小群体一直陪伴在彼此身边，和昔日一样分享生活中的点点滴滴，却很快发现是自己太天真，摸不清宏大叙事，踏了个空。我们逐渐因地理、时差、课业，种种因素而疏远。从一开始的一周一次视频通话，到后来的一个月一次，再到后来只有在某个人生日当天零点群里那几分钟的闹哄。

高中时的我们，潜意识里不存在着告别。现在才发现，原来告别是悄无声息的。四年前毕业晚会上那一个温暖的拥抱，那一声由衷的再见，那一次的相聚，已经是我们多数人的最后一次。可见来日不一定方长，山水也未必重逢。

但也能换个角度来看待此事。特殊日子群聊里的闹哄和主动慰问，是关怀方式的一种体现。主动问候不是因为闲着没事干，而是因为我们不曾忘记，也不想被遗忘。所有不经意主动的背后，或许都蕴含着真实的在乎。

回家的路上，收到了老师发来的一条信息“你们都是我的心肝宝贝”。其实，在意一个人不需要太多的客套或花言巧语。一句发自内心的关心、祝福或慰问就足矣表达对他的惦记。

一个人的“主动”是可贵的。不要挥霍他人的真心，也不要把这一切当成是理所当然的。因为每一份慰问背后都隐藏着深深的在乎。

“找个时间约个饭”究竟含多少分量取决于尚在今日还在相聚的你我。