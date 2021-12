两年的时光就这样溜走了,转眼间就到了2021年10月22日。在这一天,诺雅初级学院举行了高二应届毕业生的毕业典礼。大家都怀着依依不舍的心情参加毕业典礼,往昔的一点一滴还历历在目:有开心、有难过、有羞愧、有兴奋,而这些都形成了诺雅学子成长的一部分。在毕业典礼上,诺雅英文老师兼本地诗人Mr Crispin Rodrigues为毕业生写了一首诗《写下的第一笔》,由本校老师朗读。诗中内容叙述并强调了诺雅初院对高二毕业生所有的期望,其诗句“Calculate: the odds of success, that I am of my generation of thinkers and leaders”,大意是“我要成为下一代思想家和领导,为国家争光。”

