我们终究只能“成为自己”，一个厉害的普通人，厉害在于“拒绝被世界改变”。物是人非，乃千古迷思。物非人是，我们可以的。世间纷乱，志诚歌情。

诗言志，歌言情。世人对情歌的既定印象往往是：苦恋、失恋、热恋、初恋等，好似情歌仅能情天情海幻情身。情歌顾名思义，歌必系情，无情不歌，爱友亲人等皆为情。时局愈加纷乱，歌中添志，情志兼具，且听下列乱世情歌。

如常，更坏更疼痛

草东没有派对《如常》以听似寻常、规律的吉他伴奏开首，却在此间埋伏戏谑、不安的音符。主歌反复唱着“再”与“就好”，是祈求能被满足的假设，但期望一切如常是奢侈、狂妄的。我们早已失去内核仅剩城墙，甚至近黄昏的夕阳也被窃取，堕入慌乱无常、黑白不明的日常。歌者呢喃着“没差”，先是自我安慰否定改变，后才无力地适应新常态。

变化如常，而乱世成了我们的日常。林宥嘉《坏与更坏》告解，我们自以为的“最坏尚能更坏”，坏非绝对而是相对的概念，是一道光谱。当世间“留下差跟坏”，我们该如何抉择？如果避开选择，我们将任人支配结果。只要还能选择，我们应“表态”及调“好心态”，以实际言行和崇高心境抗衡乱世，自主导向“美丽的新世界”。

“我们都置身改变里／无法视而不见”，而感知是“学会坚强”的第一步。Tizzy Bac《这是因为我们能感到疼痛》直视我们常常避而不谈的创伤。“你的痛我明了”以疼痛凝聚我们与歌者，将疼痛带入公共话语空间。每个人通过受伤流血忍泪，方才学会拥抱成长。疼痛证明我们还未麻木，还有良知与坚持，会为世上的不公不义感愤感伤，并为之行动。

信念，无惧无不能

乱世如常，崩坏无常，即便行动，我们难以扭转时局。Dear Jane《人类不宜飞行》是一首“苦恋情歌”：明知苦恋终无果，仍信或有莱特兄弟般“解天国封印”的一天。副歌“请不要跟我说不可能”，以双重否定句表示有“可能”，但必先具备“浪漫”想象，行动“够狠”才有可能“拾回飞行”，即爱情／理想修成正果。然而，要令全世界起飞重生近乎不可能，但我们可以做的是修补乱世疮痍，“修好你黑暗”。

未来世界不可预知，我们却心知肚明已经没有未来。C AllStar《没明日的恐惧》有至少两种解读心态。其一，没明日的／恐惧，我们“置身这废墟”进退两难，畏惧没有将来的将来。其二，没／明日的恐惧，“砖瓦干土细石由它碎”，我们无法阻止世界崩塌，但或能纠正心理，无惧面对没明日的恐惧。末句和音“和明日再见今天继续”加持无惧的心理，我们首要专注当下，“明日”才有多一个“今天”。

今天或已令我们消极得不可理喻，林二汶《最后的信仰》理性分析以蛮力对付现实改变不了世界，而“想打妖怪／先要做人去”，首先要“心理愉快”。这并非自我安慰的精神胜利法，而是让自己情理平衡，以清晰的智慧、思想与信仰面对生活。我们不是拯救乱世的巾帼枭雄，但我们能打好自己的心理战，“信最后善良留在世界”。

世界如常地更坏，令我们更感无力与疼痛。虽力所能及的不多，我们心存最后的信仰，心安无惧坚信人类飞行的可能。陈珊妮《成为一个厉害的普通人》提供我们所能“成为”的可能性：玫瑰、配乐、志愿。我们终究只能“成为自己”，一个厉害的普通人，厉害在于“拒绝被世界改变”。物是人非，乃千古迷思。物非人是，我们可以的。世间纷乱，志诚歌情。