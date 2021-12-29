哈啰2022 守护彼此约定

疫情反复无常并不会阻扰我们对着星空许下对未来的约定。《＠世代》编辑部团队走过充实难忘的2021年，带着对天降瘟疫考验人类心智的大小生活感悟，昂头迎接2022年。

无畏惧为信念努力

2022年的到来代表距离毕业的日子已近。大学四年其实不短，但匆匆而过。求学期间遇上冠病疫情，交换计划化成泡影，偶尔想起还是会小感遗憾。下学期是最后的学期，提交最后一篇作业后，能在出社会前安全无束地出国爬山、赏好景和接触当地的人文吗？

许多亲人恋人在防疫期间分隔两地，无法常聚；有家人和好朋友陪在身边不是理所当然。无法保证感情永不变质，但经营感情无他法，唯有付出真心。明年要继续跟喜欢的人一起聚餐、聊日常与未来，不能让“最近很忙”变成习以为常的借口。

想要完成的东西和守护的人其实很多，只是人的心装不下太多。人生就是跌跌撞撞的旅程，岁月会让我们对世上无绝对有更深的感受。但纵使前方充满不确定，还是要无畏惧地为自己相信的事情努力。同时要坚持倾听自己未必赞同的观点，开拓视野。

人永远都不完美，却可以朝最好版本的自己迈进。2022年里会继续用文字记录生活，不让可爱有活力的那面随着时间淡忘。到头来，生活有什么比能过快乐的小日子来得重要？

做为生活负责的大人

2022年马上就要来临了，让人猝不及防。总觉得我心中的时间还停留在两年前跟朋友一块儿在中国重庆肆意大笑玩闹的那些瞬间，从那之后，我似乎就在新加坡一成不变的生活中停摆。近年末时看见了回归往日能够自由出行的希望，但世事难料，奥米克戎变种毒株给人类搞了个突然袭击。尽管如此，2022年还是在万众期盼下徐徐向我们走来。新年总有新希望，在冠病病毒课题上，恐怕全人类的新年愿望都一样，不言自明。

2022年，我也要从学生身份毕业了。还记得上一次认真思考毕业后的情景，还是一年前。当时的忧虑在现在看来都有些遥远，唯一能做的，也就只能是在未来努力去做好一个能够为自己生活负责的大人。

我将最后一个愿望放小一些，愿在这一年，能够与朋友们完成唯一的一场毕业旅行。

在风情万种的东南亚玩水嬉戏，去欧洲街边的小酒馆对酒当歌，或去东亚的国家感受异域风情。去哪里不重要，只要大家一起去，就已经是圆满的旅行。

守护最宝贵人事物

努力回想却无法确定：去年此时是否已开始期待2021年能随意趴趴走？不必想聚会人数到底是2、5还是8，还可以当面见到国外的朋友。

现在想提醒自己：明年今日，有些事和心情不能忘记。

记住：就算可随心所欲聚会，也要记得许多人无法陪伴亲人。或许是因为工作，例如离乡背井到本地谋生的客工、帮佣、医疗人员。我们该如何改善制度，让每个人都能与亲友共享更多时间和空间？

记住：就算可以到处飞，也要记得旅行是特权；我们埋怨困在小岛压力太大心情太坏时，岛国还有许多人为三餐所困扰，出国的预算比奢侈还奢侈。如果有钱出国，我们可否为弱势者做得更多？

记住：就算不合理的状况总有话事人理直气壮的说辞，也要记得很多事情不是改不了，只是决心和勇气够不够。我们不都看到了工作和学校安排原来可以如此天翻地覆？

在病毒面前，我们或多或少都被无力感绑住吧。但或许正是因为觉得自己做得不够，或什么都没能做到，才会想要变得更有能力去为别人做些什么。希望明年这个时候，我们都能拥有更多勇气、自由和支援，更好地守护最宝贵的人事物。

游子回家团圆

每当接近岁末之际，在社交圈内的问候话语常会看到亲友以带点戏谑的口吻说“明年再见”。跨年夜的明年即明日，原以为口中的“明年”不会太远，但没人能预料到疫情让分隔两地的家庭要再次重聚得一等再等。

因为新港航空泡泡一直化作泡影，我也近两年没与在香港工作的姐姐团聚。最后一次相约还是在2019年快到圣诞节时，大伙儿个别从新加坡与香港飞往台湾旅游，回国不久后疫情就暴发了。早前约好的新春小团圆也因此告吹，姐姐与姐夫预订的机票与酒店住宿延期几次后最终索性取消。

前阵子在奥密克戎变种毒株还未出现时，姐姐还满心期待地说明年终于可以不用担心年假不够，有望回来新加坡看看家人，但随着近期VTL措施再度收紧，明年是否能兑现还是个未知数。

2022年的新年愿望，相信自己与许多人一样，希望身边的人都健健康康，远在他乡的游子能尽早和家人团聚。

只要心中有盼望

过去几年我都参与了“字述一年”的评选，不过投选出来的2018年度汉字“马”和2019年度汉字“港”都意指他国，不免有些距离感。

然而今年的十个候选汉字中，许多都让我感同身受。

“等”是其中一个。在过去的一年里，有种焦灼的心情叫作等待：封锁居家时等待重获自由，在酒店隔离时等待和家人相见，回到新加坡后又开始等待人生的第一个房子……如果说疫情让我学到了什么，那就是磨炼了耐心，和面对无常世事的谦卑。

“等”的背面就是“盼”，也是今年的另一个候选汉字。在等待中，我们每个人都积攒了太多的盼望，忍不住对即将到来的新年倾诉和许愿。

记得在家乡和母亲在街上闲逛时，最常说的话就是等疫情过后了如何如何，然后一起憧憬美好的未来。好像生活再难都有办法撑下去，只要心中有盼望。

我相信疫情终将过去，而我的新年愿望就是外公外婆和父母身体健康，能早日和家人在未来的新家里团圆。