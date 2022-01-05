联合学生通讯员招生 我的青春有你们常伴

六年前，联合学生通讯员俱乐部对张耀馨（南洋理工大学大一，19岁）而言，是个陌生的新环境。六年后，它却成为她的第二个家。

这些年来的点点滴滴，是无法用寥寥几句话来表达的。俱乐部伴随着张耀馨度过了青春，让她在成长路上跌跌撞撞时，也能够从身旁的朋友获得鼓励。

张耀馨说：“我在通讯员俱乐部里交到了许多志同道合的朋友。我印象最深刻的是2019年的颁奖和交接典礼，当时我因为舍不得朋友的离开而哭得稀里哗啦。”

加入通讯员俱乐部也使张耀馨提升自己的领导能力。她曾经担任写作小组的组长，除了指导新晋通讯员如何采访、写报道之外，也带领组员策划各类活动，加强通讯员之间的凝聚力。

冠病来袭快速应变

过去两年冠病来袭，大家措手不及，张耀馨也不例外。她负责的2020年通讯员迎新活动须移至线上举行，她不熟悉线上平台的操作，十分担心。庆幸的是，工委团队应变能力强，每周固定开会沟通，兵来将挡，解决问题，活动如期举行。

此外，她也和其他通讯员一起设立了Instagram账号IG@_starzlight._，在网上售卖通讯员设计的各类小商品，获得通讯员的热烈支持。

升上大学之后，张耀馨把在通讯员俱乐部里学到的领导、筹备活动的技能学以致用，积极参与大学里的各类活动。她自豪地说：“在通讯员俱乐部里获得的知识和经验，让我学会更好地应对问题，更好地处理人事关系。真的很感谢这六年来的美好时光。”

联合学生通讯员开始招生

你喜欢新闻，热爱采访？你喜欢用相机记录身边发生的人与事？又或者你爱好设计，喜欢用图像来叙述事件？别再等了，现在就报名加入联合学生通讯员俱乐部吧！

联合学生通讯员俱乐部是隶属华文媒体集团的学生组织，旨在培养学生对新闻工作的兴趣，让学生在真实的媒体作业环境中，进一步了解新闻媒体的运作。

所有中二以上的学生均可报名，选择加入写作、摄影或美术小组。有兴趣者请上网了解详情。

（作者是华侨中学（高中部）学生通讯员）