深夜里，我在小房间刷题。虽是早已形成的规律，但只有习题和白墙的房间难免让人压抑。我缓缓起身，走到楼下透透气。

楼下能看到摊主们佝偻的背影，却也能听到掺杂嬉笑的叫卖声。生活的包袱或许很重，但他们没有被打倒，反而在平庸的生活中努力寻找欢乐。我被这一幕深深吸引，不知过了多久才回过神。许多摊主已收档回家，而白天人来人往的街道上，好像只剩我和水果摊的父女了。

我非常好奇他们为什么这么晚都不打烊，想上前与他们交流。然而，常年的沉默寡言让我不禁胆怯，想着再观察会儿或许就能揭晓谜底，就没必要上前去问。没过多久，一个穿着斯文的年轻男子拖着疲倦的身躯路过。发现水果店还开着，他顿时停住了脚步，两眼放光。

老摊主不假思索地，在谈笑中把榴梿半价卖给青年。青年道谢的声音响起，好像就连旁观这一切的我都能感觉到他的快乐。接下来的半小时，陆续来了好几个加班后回家的青年，老摊主也都这样做。

确定邻里的青年都回家了，他让女儿开始收档，自己朝我的方向走来。想必老摊主当时已经明白我心中的疑惑。

他问我：“你一定很好奇我为什么会这样做吧？”

我惊讶地张开嘴，一时之间说不出话，只能点点头。

“这些孩子我从小看到大。他们事业刚刚起步，经济上不算稳定，家里还有父母要养。直接帮他们吧，又不能不考虑他们的面子。我只能用这种方式了。”

他说完后，我眼眶都湿了。扑鼻而来的不是榴梿味或汗臭味，而是浓浓的人情味。老摊主自己的生活也不容易，却总想着如何帮助别人。在社会中，他或许只是一个非常渺小的个体，但对于邻里的加班青年，他是快乐的源泉，是照亮生活的明灯。

其实，快乐的来源并非壮观的建筑或物质的享受，而是他人的关怀。即便在平平无奇的地方过着平庸的生活，也可以感受人间的温情。

（高伟杰是华侨中学（高中部）学生；陈昊轩是淡马锡初级学院学生）