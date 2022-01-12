看到影像艺术家白南准（Nam June Paik）在国家美术馆开展的海报，当即买了票。这年头哪儿也去不了，能在本地看到系统性的展览当然不能错过。

1932年出生的白南准作为当代视觉先驱，生于韩国，长在日本，先后定居德国、美国，多元经历在他身上形成了东西碰撞，有着骨子里的禅和对科技的狂热。他终其一生都在探索什么叫影像艺术，不是拍电影，而是影像与艺术各自作为媒介该怎么融合。

看展最有趣的是随着一个人成长的时间轴，快速浏览他的一生。年少时的白南准喜欢收藏机械杂志，摆弄黑胶，研究符号，这些骨子里的爱好因子随机碰撞着，似乎准备酝酿一场化学反应。他成长的1950年代，电视机是当时最前沿的科技产品，他琢磨着把影像进行艺术化呈现，但一切竟是从搞破坏开始：把电视机拆成零件放在油画框里，嗯，看起来像艺术品；在报纸上玩字体，试图打破原有的媒介，创造出新的表达符号；把旧钢琴变成一架机械按钮，寻找一种声光电组合的方式等等。早期青涩的作品总显得不得要领，但背后却看到一个鬼马少年爆棚的探索欲。

一路慢慢地走，似乎钻进了少年的脑洞，看着他从懵懂到大师的蜕变。后期随着对音乐、科技、机械，以及所处时代的思考，完成了“形合”到“神合”骨子里的交融，风格也愈发成熟。尤其是1993年为威尼斯双年展创作的《西斯廷教堂》，360度影像在展厅里流动，塑造了纷杂的视觉感，十分avant-garde。成功预言了几十年后人们生活的网络时代，就像一条阡陌纵横的影像高速路。艺术家的预言性来自创新和探索。回过头来再看那些年少时破坏性的尝试，不得不说切莫小看任何一次脑洞大开的瞬间，不断探索会让你离心中的答案又近了一步。

所以，放胆尝试吧少年！