【留学博客】欧洲交换杂谈

交换生涯即将来到尾声，收拾行李的同时也顺便整理一下思绪，借此专栏抒发一下情感。

能在疫情期间出国交换实属幸运，当时本地大学一直不批准学生出国交换，同龄好友都感到非常无奈。疫情前，只要成功申请交换，出国只不过是指日可待的事情，整理行李，带上护照就可飞到世界各地。但是疫情反复的大背景下，我并不敢对出国抱有太大期望，但同时又必须处理签证、住房等事务，如果届时不能出国，只能说是白费一番功夫。

所幸的是，去年夏天欧洲的疫情一度向好，而且学校也批准我的出国手续，算是天时地利人和。同时，也需要感谢我的父母，虽然他们担心疫情肆虐，但他们也理解出国交换确实能让我增广见闻，也有助于我个人的成长。

介于种种原因，我成为了大学唯一到H国交换的学生，当时本地大学也不允许学生出国交换，因此我也成为了H国唯一的新加坡交换生。虽然这种人生地不熟的情况或许显得非常不利，但这也未必是件坏事。我的性格较为内向，倘若和一大群新加坡同学一起出去交换，那我认识新朋友的意愿肯定较低，而且有时也难以摆脱各种包袱。反之，这次的经历迫使我踏出舒适圈，去结交不同文化的新朋友，也让我发觉原来喝茶加牛奶在欧洲人眼中是极其古怪的习惯，“我们不学英国人那套”。

谈到住房，新加坡乃至亚洲大学普遍上都比较照顾学生住宿问题。但是，欧洲不少大学没有所谓的大学校园，而是和所在城市有机结合，因此更没有校内学生宿舍，而是需要学生自行找房子。我住的student house中文翻译为校外学生公寓或合租房。这种屋子其实和街道上其他房屋没两样，只不过整栋屋子都住满各所大学的学生，完全没有宿舍管理人员，更没有“公寓”那么高大上。这里的合租房能让你认识到各路人士，虽然环境没有亚洲的学生宿舍那么简单，而且不时会围绕清理厨房引起小争执，但这也算是踏入社会、学会与人相处的过程吧。合租房共住有14人，其中只有两人是当地同学，其他人来自五湖四海，除了美洲之外七大洲都各有代表，迷你联合国让我亲自体验到各国文化差异。此外，住在普通邻里也能体验当地人的生活，毕竟大学校园这座象牙塔和市井生活有着天壤之别，无论是垃圾处理还是到市政府办理手续都需要自己亲力亲为。

这次欧洲之行确实是非常难能可贵的一次经验，更何况能在疫情期间踏出国门本身就不简单。

踏出舒适圈之后才深刻体会到当今世界如此的全球化，欧洲大学生掌握三语也并不稀奇（母国语言、英语、法语或德语），在瑞士搭乘火车时检票员更精通四种语言，德语、法语、意大利语、英语信手拈来，而且还能以各种语言和乘客闲聊几句。我们引以为豪的双语双文化或许也有待加强，千万不能成为温水里的青蛙。

出国旅游能让你逃避现实，但到异乡生活则迫使你不得不面对现实。当你孤身一人，也只能硬着头皮面对问题。这时你才会知道，自己原来比想象中来得坚强，这也是我在背包旅行期间误机之后得出的小小感悟。当生活硬把柠檬塞到你手里，那你也只能把它榨成柠檬汁。转眼间就快到壬寅虎年，预祝各位读者新年进步，虎虎生威！