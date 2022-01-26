【校果】华中户外教育   长途骑行挑战自我

为了让学生松懈身心，华中户外教育学生理事会在2021年11月中旬以“Transcendence”(意即超越)为主题，组织了几项挑战自我的活动，包括骑行、远足、爬山、皮划艇等，鼓励同学走出钢筋水泥呼吸新鲜空气，与岛国的大自然来场心旷神怡的约会。

户外活动之一的长途骑行，吸引了20人报名。出发前，骑行队先分好组别，每组4至5人，由一名学生领袖领路及一名老师随行。为了避开人潮，师生们在日出时已到达脚踏车租赁中心。确认各种安全事项后，各小组便陆续出发。

师生到访新加坡资源永续展览馆，以了解我国未来的发展计划。（华中提供）

路线始于东海岸公园C4区，沿着脚踏车道骑行，凉风习习轻抚脸庞，留下轻盈的吻。沙滩旁成排的木麻黄在晨霭中，像披上白色婚纱的新娘，分外美丽。骑过一个特别陡的大坡后，下坡时直扑双颊的强风带来另一道震撼的风景线——长长的脚车道往远处伸延，一边是葱郁茂盛的草木，一边是繁华热闹的商业区，形成有趣的视觉对比。

正是此时，天色骤变，暴雨倾盆，由于没有避雨的亭子，众人瞬间都被淋成落汤鸡，就索性来个雨中骑行。淅淅沥沥的暴雨并没有影响心情。渐渐地，几辆脚踏车向彼此靠拢，却又得试图躲避轮胎溅起的水花，奇妙的是，此刻所有的压力和烦恼都被抛至九霄云外，只剩快乐和洒脱。

远处，笼罩在灰蒙蒙天空下的高楼大厦若隐若现，更显神秘。岛国在短短半个世纪，从甘榜乡野发展成国际都会，而脚踏车道将“过去”与“未来”巧妙地隔开，展现了新加坡的AB面，给人的感觉特别微妙。

著名地标鱼尾狮见证了别具意义的骑行活动。

不久，骑行队抵达滨海堤坝。将脚踏车停好，把衣服的雨水拧干，一行人便进入新加坡资源永续展览馆参观。在导览员的讲解下，大家进一步了解我国的可持续发展计划以及《2030年新加坡绿色发展蓝图》，知道个人可以在这个发展进程中扮演什么角色。

出了堤坝，下一个目的地是中央商业区。路上明显多了一栋栋让人眼前一亮的现代化建筑。经过滨海湾花园、花穹、金沙酒店、滨海艺术中心，再穿过各式各样的酒吧、餐馆，各小组终于来到象征狮城的鱼尾狮雕像前，在看台上合照，定格这段美丽的记忆。

随后，骑行队朝浮动舞台和摩天轮进发，在空旷的F1赛道上加速，宛如天际自由盘旋的雄鹰。疾风呼啸掠过耳边，卷起一阵阵欢呼声。再往前是国家体育馆，路线蜿蜒曲折，空气中弥漫着雨后独有的清新味道。回到东海岸后，长达26公里的长途骑行之旅就告结束。

（作者为华侨中学高中部学生）