【校果】给鸡蛋盒第二次生命

从2021年开始，在华侨中学就读高二的王毓婷和同学锺玖澐、王靖萱、谢思颖和胡美绮，在校园内发起一项名为“Can Recycle Meh”的社区服务项目（Service Learning Project）。这5位女生满怀热忱，积极游说学校食堂的摊主，向他们收集原本丢弃的鸡蛋盒。当初订下的目标是在六个月内回收1000公斤装鸡蛋的纸浆盒。

身为组长的王毓婷，环保之路始于中三那年。有一次，她参加海上皮划艇活动，竟意外发现海洋生态环境被严重污染。她透露，身为地球的一分子，她首次意识到身上的责任和义务，于是便自动自发在母校南洋女中展开“零废计划”，组织一系列减塑环保活动。期间，她通过另一位热衷环保的同学接触到环保企业胜科（Sembwaste）,这为她在升上高中后的环保计划埋下伏笔。

志愿者以接力的方式把鸡蛋盒搬到路边。

平日里，王毓婷总是乐于与人分享多年的环保经验，她强调“拥有一双善于发现的眼睛”十分重要。凭着早已养成观察身边环境的习惯，王毓婷很快便发现食堂里每天都会产生大量的垃圾，于是她便去和食堂的工作人员沟通，得知几乎每个摊位都会用鸡蛋做食材，而鸡蛋盒在被厨余污染后就被直接扔掉，她当即的反应是“不可浪费，马上回收”。

同时，王毓婷也认为“Can Recyle Meh”应推广到不同的机构和院校，她号召南中学妹携手合作。除了两校的食堂，组员们也不辞辛苦到学校附近的熟食中心，向小贩和公众募集鸡蛋盒。积少成多，在短短数月内就提前完成任务，收集到重达1030公斤的鸡蛋盒。

不过，王毓婷和同伴的收集过程并非一路顺遂，她们也曾遇到难关，尤其是在最初的三个月，团队没有找到固定的地点储存鸡蛋盒；但她们最终还是决定承担风险，直接开始收集行动。幸运的是，后来获得华中环保理事会的支持，借出活动室的空间，总算解决了问题。这次的经历让王毓婷认识到放下顾虑、勇敢尝试的重要性。

常人眼中的垃圾，经过妥善处理便能化废为宝。（受访者提供）

在总结成果时，王毓婷觉得最重要的不是收集到多少吨的鸡蛋盒，而是让大家看到日常生活中存在大量可再循环的物资，借此加强国人的环保意识。展望未来，她们拟将此项目传给高一的同学接手，并建议扩大范围，动员武吉知马区的其他学校加入，希望在各所学校的共同努力下，提高生活垃圾的回收率，为本地的环保工作尽一分绵力。

（作者为华侨中学高中部学生）