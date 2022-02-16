【留学博客】等待的季节

即使忘了当下的心境，但这念念不忘的四年将永远是我们20岁最刻骨铭心的记忆。从离开北京至今，记忆仍停留在2020年，那银毯铺地“杨花”漫天，开往首都机场租车的清晨。这期间我们错过了两轮桃花送走雪花的春，两轮烈日下生机勃勃飘柳的夏，两轮微风掀起阵阵金浪的秋，步入了第二个漫长等待的冬。 愿雪从冬走过，带走这等待的季节；桃花再次盛开之时，你我在清华园再次相聚。

寻思了很久这期博客该写些什么。感觉近期也没干什么特别的，但心里像打翻了五味瓶，总是感觉到累、思绪杂乱、不安。大概是因为仍未摆脱两年以来上网课的痛苦，也或许是因为发现半年后就要毕业了，因为未知的前方而感到迷茫。反复思忖，决定尝试写写最近的感触。

近期的情绪还是挺复杂的，有很多想说，一时又不知道该从何说起。若果只能用一个词来概括，那应该就是“等待”。

回忆起四年前的自己。大学生涯以毕业为终点。潜意识里明知道四年很快会转眼而过，当下却莫名觉得它离自己很遥远，觉得自己在这四年里定能完成很多事。但毕业越是临近，就越发觉得时间远远不够。计时表在四年前就已经进入了倒数，看似遥遥无期，却仓促得让人猝不及防。

有人说我们这一生都活在等待中。上小学时等待上大学，大学毕业后等待就业，步入社会后等待合适的伴侣出现，成家立业后等待孩子长大成人。这循环中的每个节骨眼都佩戴着一条隐形的分割线，一旦越过就再也无法返回。

原来模糊的分割线随着毕业的到临变得越来越清晰。而我却仍未做好准备。既感觉还有好多想尝试的事，又觉得自己四年的大学生涯里有好大一片栏目竟是空白的——遗憾旅途中所缺失的校园生活。

大年前突然收到群聊里朋友的视频电话，说是在学校待闷了让我们陪她聊天。聊着聊着，视频前突然出现了一条僻静的小路。我一眼就认出那条熟悉的路。那是去往西操的路，是我们大二那年每周一早晨的必经之路。

2019年末的某个冬日清晨，不知什么风把三个来自南方且极度怕冷的孩子吹到了西操打雪仗。那是我们唯一一次没有在下课后立马奔回宿舍抱团取暖。

雪花飘逝的那瞬间，真正意识到这已经是大学四年的最后一场雪花飞舞。时间顿时凝固在空气中，让人难受。如今的西操已不再是两年前的模样。节同时异，物是人非；同样的地方，同样的场景，曾经的雀跃却早已不复存在，唯独剩下离别的气息。

在相隔4477公里的同步欢笑中，我们默默地将眼前的幽径和西操如今的模样刻在心底。虽无人说破但我们都知道下一次雪花飞舞时，这瞬间的触动将成为平淡的回忆。犹如四季的更迭，无言，无迹。

即使忘了当下的心境，但这念念不忘的四年将永远是我们20岁最刻骨铭心的记忆。从离开北京至今，记忆仍停留在2020年，那银毯铺地“杨花”漫天，开往首都机场租车的清晨。这期间我们错过了两轮桃花送走雪花的春，两轮烈日下生机勃勃飘柳的夏，两轮微风掀起阵阵金浪的秋，步入了第二个漫长等待的冬。

愿雪从冬走过，带走这等待的季节；桃花再次盛开之时，你我在清华园再次相聚。