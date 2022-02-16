日用品与漫画无声相遇

无文字漫画，又称静漫，十分考验创作者的沟通才能。如何在缺乏文字解说的前提下，仅用绘图说故事？无文字漫画与插画家赖俊铭与《联合早报》记者分享，如何在漫画创作中结合日常生活物品，让静漫走近读者。

我们常说：“一画胜千言”（a picture speaks a thousand words）。一幅画可以表达绘画者想法，看画的人也能有自己的感触和不同的解读方式，与画作产生微妙的交流。

借静漫拉近与读者的距离

赖俊铭（Sam，42岁）是会议平台科技公司的联合创办人，也是一名无文字漫画（pantomime，或称“静漫”）与插画家。他说：“生活中，我们往往太习惯语言的表达方式。因此希望我所画的无文字漫画可以跨越语言鸿沟，不用额外注解便可让世界各地的人自行解读图像创作。”

赖俊铭认为，漫画等视觉艺术作品与日常生活存有一定距离感，如有些人或许较难与漫画和艺术主题等抽象概念产生直接联系。这促使他探索如何拉近艺术创作与观众之间的距离，让作品更贴近生活。

于是，他开始利用非常普遍与容易获得的日常用品，融入绘画创作中，并将这系列的作品命名为“活起来的记事本：线条与日常的结合”（Life in a Notebook: When Art Meets Everyday）项目。

这项目中的作品不是图绘在正式的美术纸或画布上，而是将绘画与物件呈现在笔记本上，显得更为平易近人，雅俗共赏。赖俊铭说：“任何人都能轻易接触到笔记本，而在很多方面它能作为一种媒介，或日常生活中的一部分。”

赖俊铭透露，他自15岁开始画漫画，以前是联合学生通讯员俱乐部“漫画快餐”成员。他在接近30岁时因为工作愈加忙碌，得经常到国外出差而决定暂停漫画创作。

他说：“这对我来说是个艰难决定，因为我自小便憧憬成为职业漫画家。不过在那段时间，我经常随身携带笔记本涂涂画画。我也意识到，当我在职场工作上得说明商业概念时，若能用视觉形式呈现，可以更顺利地把我的想法传达给他人知道。”

笔记本提供抒发情感与表达想法的重要空间，让赖俊铭能天马行空地绘出所思所想。

他说：“在笔记本里绘画时，我可以很放松地自由发挥与大胆试验，因此我的很多创意点子自然来自这些笔记本里的涂涂画画。”

赖俊铭不断地发掘物品的不同模样，以全新视角创作，如火柴能化作打鼓棒（左起）、文件夹成为摩托车的一部分，树叶变成妇女的嘴唇等。

2D绘画与3D物品相结合

赖俊铭透露，结合2D绘画和3D物品的艺术创作概念是他在笔记本里绘画时不经意产生的点子。

他忆述：“当时我在画一个人物，而手表正巧就放在笔记本旁。我突然意识到所画的人似乎正在看着手表上的时间，像是要在特定时间到某个地方去，而这就成为此系列项目中的第一个作品，当中描绘出看手表的上班族，等待着下班时间到来，准备拿起公事包回家。”

随着赖俊铭画得越多，绘画和物品之间的相互作用就产生更多变化与奇思妙想。

他说：“我开始以不同方式看待身边物品，如回形针可化成鱼，树叶成为妇女的嘴唇，火柴可成为打鼓棒等等。”他不断地发掘物品的各种不同模样，创造出全新视角，让人们跳脱对物品的既定刻板印象。

从不同角度寻找快乐

赖俊铭自去年开始陆续通过社交平台Instagram（IG）分享这项目中的创作，并将在来临18日至20日举办个人展览，展出超过40幅作品。他鼓励人们近距离看到实际物品与笔记本绘画之间产生的互动性，也希望传达艺术和创造力无处不在的信息。

他还说：“若我们只从一个角度来看待事物，往往会觉得自己钻入死胡同，但如果能转换思维方式，或许可以找到新的出路。我想激励人们通过艺术创作与发挥创意，来表达自己，寻获日常生活中的快乐，并在创作过程中能让人会心一笑。”

在这个展览上，赖俊铭还会举办工作坊，当中包括与全国肾脏基金会合作，安排肾脏病患与看护者参加。届时，也会安排现场直播工作坊，详情将陆续通过面簿（@oddlysequential）和Instagram社交平台（@oddlysequential.sl）发布，让更多人尝试这类创作。

对于喜欢画画的年轻人有什么建议？赖俊铭说，多观摩其他艺术家的作品，增广阅历以及勇于尝试各种艺术技巧与呈现形式，找寻自己感兴趣的创作方法和风格。他说：“就算遇到所谓的‘瓶颈’也别轻言放弃，这往往是突破自己的关口。如我本身一直觉得要画出好看的手难以掌握，但通过不断练习是可以克服的。”

赖俊铭认为，长远来看，年轻艺术家在创作之余还可考虑商业合作，包括如何推广自己的作品。他提到：“国家艺术理事会提供许多这方面的资源，包括可申请的赞助金。此外，我本身会经常投稿到报章发表作品（编按：他目前在《早报周刊》有漫画专栏），现在也有许多网络平台如社交媒体Instagram让人们可自由发表创作。”

“活起来的记事本：

线条与日常的结合”展览

2月18日至20日（星期五至星期日）／上午9时至晚上9时

168 Robinson Road S068912资金大厦（Capital Tower）9楼，Open Mind展厅

入场免费