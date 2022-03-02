[校果】淡滨尼美廉初院 学威虎挑战困难

随着2022年农历新年的临近，淡滨尼美廉初院的校园内洋溢着新年的气息。大红灯笼、春联与新春饰品，将校园点缀得喜气洋洋。大家张灯结彩，期待虎年新春的到来。 1月31日大年除夕这天，学院举办了一场热闹非凡的新年庆祝会。虎是吉祥的瑞兽，更是坚毅、威武和勇猛的象征。庆祝会的主题“勇敢与力量”便呼应了虎的象征意义。

学生纷纷以“淡美初院喜迎春”为背景合影，打卡纪念。（淡滨尼美廉初院提供）

庆祝会以两段学生制作拍摄的精彩短片拉开序幕。短片生动有趣地介绍新年习俗来源和意义，例如年兽的故事、十二生肖的渊源和五行的文化。来自中国、越南、泰国、印尼和马来西亚的华族学生，也细数自己故乡庆祝农历新年的独特习俗。各地华人坚守华族传统，表现了饮水思源，坚韧不拔的精神。其中一名越南同学分享了越南华人在农历新年期间，会享用方形年粽和圆形糯米饼，象征天圆地方，大地生机勃勃，期待全年风调雨顺，繁荣昌盛。

学生吕恩绮是庆祝会的司仪，也参与视频制作。她兴致高昂地说，通过这次活动, 学会如何踏出舒适圈与不同的人合作。她也因此更了解新年习俗，为自己的华族文化感到自豪。

学院的华乐团、吉他乐队、合唱团和武术队带来了精彩演出，为节日增添浓浓的喜气。虽然演出是预录的，但是表演者的热情不减。华乐团演奏旋律昂扬的《金蛇狂舞》，吉他乐队呈现耳熟能详的《恭喜恭喜》《贺新年》，合唱团欢唱热情洋溢的《大日子》，武术队则展现了武艺精湛的英姿。学生观赏演出，沉浸其中，也为表演者报以热烈掌声与欢呼声。

“虎虎生威迎新春”班级挑战

今年庆祝会的亮点是“虎虎生威迎新春”的班级挑战。学生须完成一系列以虎年为主题的活动来争夺比赛的前三甲。首先，学生需快速与老师拍摄视频，说出新年祝语及演绎出心目中虎年的象征。在拍摄过程中，有些学生想出趣味盎然的贺词，有些则利用场外道具演绎老虎的勇猛，展现了巧妙的构思。

其次，学生须集思广益，用红包拼凑成”虎”字。以最短的时间完成挑战的三支班级队伍能赢得丰厚的奖品。这项挑战让全班学生有机会一起互动，玩得不亦乐乎。以这种特别的方式欢庆新年，不仅加强了学生之间的凝聚力，更为庆祝会增添了此起彼落的欢笑声。

学生张贴春联，迎接虎年新春。（淡滨尼美廉初院提供）

为了迎接虎年，学院在办公室外贴上了“淡滨尼美廉初院迎新春“的大型七彩贴纸。庆祝会的压轴是由院长与副院长一起贴上四张虎爪造型的“虎虎生威”祝福语。这是为了激励学生在迈入新的一年里，心中怀抱希望与勇气，面对挑战时能犹如威虎一样，不惧困难，勇往直前。

对于今年的庆祝会，母语部主任许思伟接受采访时说，今年的庆祝活动由母语部联合公民教育工委会举办，活动内容不只着重华族文化，更重视不同区域的华族文化，以及虎年蕴含的品格和精神特征。许主任的新年愿景是希望疫情早日平息，大家的生活回归正常，学生的校园生活能够有更多互动，更加多姿多彩。

拜年是华人新年的传统习俗，是人们辞旧迎新，相互表达美好祝愿的方式。学生领袖在庆祝会的最后环节里双手拿着柑橘向院长和老师拜年，表达祝福和心意。柑橘的甘甜就像师生之间真挚动人的情谊。快乐的时光总是短暂的，尽管热闹的新年庆祝会已在一片欢声笑语中拉下帷幕，期待学生能热爱自己的母族文化，也对2022年充满信心和憧憬。

（作者是淡滨尼美廉初院学生）