【取火】疫下穿梭新美

我还记得在两个月前，走在樟宜机场干净的地板上的时候。当时的我看着已经许久未见的机场模样，心中还有些不真实感。机场空旷，地勤比等候的人还多，以前人来人往的机场看上去十分寂寥。半年前，我决定在年底去一趟美国。在疫情期间前往冠病疫情颇为严重、日破十万确诊病例的美国，实在冒了一定的风险。为此，我谨慎地了解了一番往返新美相关的防疫政策，做好了万全的准备。

在制定好赴美的计划之后，我研究美国入境要求许久，这包括准备一份三天内的冠病测试结果、疫苗证明，以及证明回新的文件。冠病测试要求并未指定是核酸检测（PCR）或是抗原快速检测（ART），不过保险起见，我还是花了约200新元做了PCR检测。在我准备值机时，对方严谨地查看了所有的文件。将这些东西检查完毕，也用了不少的时间。

我搭乘的是卡塔尔航空，在多哈机场转一次机。前往多哈的那班飞机上，乘客并不多，座位最多七成满。之后，我搭上了前往华盛顿的航班，第二趟航班是八个小时，正好够睡个觉。飞机上的人比之前更少了，甚至可以说隔一排座位才有几个人，即使是同一排，也多是隔位而坐。当时的我相当疲惫，将东西放在行李架上后，就倒在了座位上想睡觉。或许是我缩在座位上的模样实在可怜，一位空姐在一会儿后就过来悄声对我说，后头的机舱没人坐，问我要不要过去睡。我欣然同意。最后我是在一排空座位上抱着小枕头平躺着睡了好几个小时，中间还被餐饮吸引，坐起来吃了几口简单的面包和咖喱饭。能够在这么长时间的航班上躺在空座位上入睡，我感到十分知足。

飞机降陆美国后，完成一系列的安检，我很顺利地抵达了住址。当地官方要求入境后七天居家隔离，但实际上无人监管，也不须要上报。因此，有些人会选择无视规定。而我则因为正好有事情忙，同时也想规避感染他人或被感染的风险，在前几天都待在家里，之后也尽量在比较安全的环境下出门玩耍。因为我相当地小心，勤戴口罩、勤洗手，幸而在两个月后，临回程前做的冠病拭子检测中未中标。

我购买的是疫苗接种者旅游通道（VTL）的回程机票，同样要求三天内的冠病检测结果，以及完成接种的疫苗证书。美国大多数州免费提供冠病检测，而且不限于身份，只须在本州的居住地址即可。这项福利政策倒是为我节省了约200新元的花费。那时我的朋友说：“不做白不做嘛。”这么说着的他也顺势就预定了PCR测试，可见这项福利政策确实还挺有效。

我回程搭的是新航航班，乘坐体验十分舒适。因为我提前在网上办理手续，幸运地选择了旁边没人的座位，可以躺下睡觉。这次回程，我倒是发现人数比赴美国时多，而且大多数是新加坡人。听到熟悉的口音时，我不由感到一丝安心。

通过VTL入境新加坡，需要马上做PCR测试，然后回自己的住址隔离，直到收到测试阴性的检查报告。当时我先拿了行李，然后根据指示去做PCR检测。虽然是凌晨五点，但依然有工作人员值班，引导我们接下来的步骤。他们在机场外建立了临时仓房，内部空间很大，预留了很多空间给要排队做检测的人。因为是机场外，也没有冷气，我站了一会儿就觉得有些闷热了；幸好凌晨航班人流不多，等候时间很短。他们先确认我已经付了125元的PCR检测费，再三确认身份资料，最后由专业人员为我检测。完成后就可以回家等待结果。

回家后，接下来七天每天都要做自我检测，是阴性的结果就能出门，在第三天、七天则需要专业人员监督，以防有人造假检测结果。尽管在疫情期间出国有一定的风险，手续也麻烦，但整个流程做下来，倒也不复杂，只是要冒一定的染病风险。不过，在时历两年的疫情后，终于能够出国感受相当美好，我现在更加期待未来疫情管控放宽，能够自由出行。

（作者是南洋理工大学学生）