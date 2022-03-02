【校果】国大艺术节 重新审视不眠之城

年轻一代向往生活与工作（或课业）平衡，难以接受没日没夜打拼的作息。新加坡国立大学艺术节今年迈入第17届，开幕作品“Incandescent–A City That Never Sleeps”（《白炽——不眠之城》）将以城市光污染最严重之一的新加坡为背景，勾勒繁华喧闹如何影响人们的生活。

本届国大艺术节将从3月18日至27日以线上线下的方式推出21部作品，主题为“Shades of Light(ness)”。其中，《白炽》由雅拉（Yarra Ileto）构思，蔡光明指导，卡斯特尔（Robert Casteels）作曲，国大舞蹈团Dance Synergy和国大吉他合奏（GENUS）共同呈献。

《白炽》是两个学生艺术团体首次合作，舞团者黄泽宣（国大人文社科院心理学系大四生）受访时说：“吉他手和舞蹈者有机会相互学习，合作有挑战但新鲜好玩。”

吉他手张金涛（国大电气工程系大一生）则说，表演者之间的默契随着排练渐好，每个人都期待验收努力果实。

谈到“不眠”，张金涛说，求学期间总有熬夜的时候，但平均会睡至少六小时，如果时间允许会睡午觉。黄泽宣周末会争取睡至少八小时，平日因为早上要工作，能睡上五小时已足够，但会找时间补足睡眠。他风趣地补充：“虽然这样说像个‘老灵魂’，但睡眠太宝贵，怎能牺牲心爱之物。”

张金涛和黄泽宣不约而同地指出本地课业负担不小，竞争激烈。黄泽宣认为竞争压力无处不在，虽能鞭策一个人不断地提升自己和寻求新契机，却也可能消磨自身健康。

张金涛说：“上大学前，同学放学后都争先恐后去补习。上了大学，大家仍忙课业、找实习工作，希望简历能在同届毕业生中脱颖而出。我们要学会善用时间，适当地‘躺平’，而不是透支健康。”两人希望《白炽》能引发观众重新审视自己的生活方式。

艺术节上的另一部作品是由国大英语戏剧团（Stage）呈现的“Blackout”。该剧由十指帮核心成员张子健指导，这也是他去年担任Stage的艺术总监后为该团指导的首部作品。他说：“这段时间和一群年轻人合作，创作过程既新颖又充实。作品将以诙谐调子反映年轻一代的世界观，也是很多团员公开表演的初体验。”

本届国大艺术节由陈义清首次挑起总监的大梁。她说：“艺术节由不同背景的艺术工作者、学生制作团队所构思的点子汇聚而成，犹如不同颜色巧妙混合的可见光。艺术培养学生创造、反思、相信、合作和解决问题等能力，艺术能在疫情下指引我们走向隧道尽头的光。”

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