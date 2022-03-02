【留学博客】倦鸟归巢

虽然我总认为我们这一代人对传统节日非常冷漠，但年关将至，内心仍会浮现出万家灯火，一家团圆围炉的场景。

虽然文章刊登时早已过完年，不过我仍想随笔写一下今年过年的一些感触。在荷兰学会的第一句谚语就是“Oost west, thuis best”（用粗俗一点的话就是“金窝银窝不如自家的狗窝”），可见东西方文化在这方面还是一致的。

回国前，荷兰政府放松了疫情管制，再度允许民众堂食。大学认识的马来西亚友人正好当天抵达荷兰，我们便和台湾室友一起吃顿火锅，顺便和他们两位提前庆祝农历新年。

当时街道上弥漫着一股乐观的气氛，冬至早已过去，白昼越来越长，春天的脚步不断逼近。商店重新迎来顾客，商圈熙熙攘攘，餐馆外的食客络绎不绝。这让我想起了2021年夏天，我当时孤身一人刚到荷兰，对周遭事物完全陌生又夹杂着浓烈的好奇心，当时疫情数字令人乐观，街上弥漫着相似的气氛。只不过现在的我即将离开这个国度，在欧洲待了半年之后，夏天时的懵懂早已消失，但初次到欧洲的那股热忱仍未磨灭。

总之，时间老人不会管你准备好了没，回新加坡的日子终究到来。搭乘早上七点的火车前往机场，当时的心情极其矛盾且复杂。一方面，非常感谢在欧洲交换所遇到的人事物，无论是在巴黎蒙马特耐心替我照相的法国女士，还是青年旅馆和我分享旅游贴士的波兰大学生；无论是转角处总是给我多一块肉的土耳其烤肉店大哥，还是在大学借我印刷卡的荷兰同学，由衷地感谢各位出现在我的交换生时间当中。表面上交换是让你到国外大学学习一学期，但我认为教室之外所经历到的各种人生历练更为重要。学校的知识或许会在若干年后忘却，但到国外生活的点点滴滴将成为人生中的回忆，甚至可以说各种体验，各种说走就走的旅行，恐怕是年少轻狂的大学生特有的福利。我们尚未被人生的种种磨难搞得精疲力竭，尚未向命运屈服，血气方刚的我们还保有那一丝天真，手中还有大把青春可以挥霍。为了节省10欧元宁愿在机场过夜，住20人的青年旅馆，和宿舍室友聊通宵……

但另一方面，在欧洲“趴趴走”之后，也难免开始想家。有时在外游玩，想把当下的风景发给家人朋友时，WhatsApp群组里只显示灰色单钩，心里难免感到有些失落，开始默默倒数着回家的日子。想必这就是倦鸟归巢吧。虽然我总认为我们这一代人对传统节日非常冷漠，但年关将至，内心仍会浮现出万家灯火，一家团圆围炉的场景。

一大清早到了机场，在柜台排了约莫半小时的队，等工作人员一一检查冠病检测与疫苗证明。

飞机没有满座，这倒让我松了一口气，至少机上能确保社交距离。一上新航班机就感觉自己仿佛回到了新加坡，在离开新加坡半年后才真正领悟到这句话背后的含义。听到了熟悉的口音，体验到了专业的服务，并且看到了以新加坡为背景的航空安全视频，就知道自己离新加坡越来越近。抵达樟宜机场时新加坡时间大约早晨六点钟，但工作人员早已穿好防护服迎接一个个倦鸟，防护服底下仍流露出疫情前一贯的专业性与亲切感。做了核酸检测之后，爸爸载我回家隔离，等待检测结果。一觉起来已经是下午四点，阴性检测结果早已出炉。

打开房门，看着饭桌上的美食与火锅，是时候吃团圆饭了。