我不知我从何而来，更不知我从何而去。似溪、似海；飘流四方。我想……倘若我是平静的湖，至少，我会属于一座城市。

我若是溪，我将横跨于城市之间，倾听着人们对世界的认知与向往。你们的边界不再是一堵堵高墙，或是无法跨越的大海。我会是分享文化与知识的传输带，你们会凝聚到一起。我以为。然而，你竟在我身子里建起了水坝。我日复一日地被翻腾着，只为提供人类足够的资源。换来的，却是疏离和欲求不满。我本是供你们解渴的溪，却变成了提供电能的工具。上游是波涛汹涌的浪花，下游是几近枯竭的河；一边是黑夜中亮起的一盏盏灯，另一边竟是一片片枯萎的稻田。

我若是海，你们将在战火中争夺我。我以为你们都想要驯服我。直到泥沙被塞入我的嘴里，而我不断被你们掏空，最后一无所有。我竟变成了一片又一片土地，一座又一座岛屿。战火不息，而我变成了承载着人类欲望的舟。我拼尽全力摆脱了你们的束缚，回归自由。水能载舟，亦能覆舟。我淹没了一艘又一艘船，一座又一座城市。那是贪婪必须付出的代价。突然一次狂风暴雨中，来了一艘船。在把它彻底吞噬的刹那间，我听到了他们一声声的呐喊与哀求。他们和我一样寻找着自己的归宿。我于心不忍，便把他们送到了另一座我认为相对安全的城市前。然而，枪声四起，水花四溅。这艘船，带着孩儿的哀嚎和母亲的嘶喊声沉入海底。

我想，如果无法和人类共处，我宁愿到一座遥远的城市，远离所有的喧嚣与纷乱。

我宁愿在一座相对清静安宁的小城市，化作一片湖。翠绿的树木会在我的湖面形成倒影；太阳会让我看起来波光粼粼；飘落湖面的叶子会成为蚂蚁的小船；雪花会用魔法冻结最美丽的瞬间。我会享受着那永久的寂静，与世隔绝，无忧无虑。任由雨水在我脸上肆无忌惮地拍打着，没有丝毫地挣扎或反抗。雨水和泪水也只不过是我的一部分……罢了。雨，会是我平静的世界里唯一的干扰。比起人间的残酷，这不足以挂齿，但是我平淡无奇的生活里，也只剩下雨，能被说成故事。

我若是我——

外面突然下起雨来。我走到雨中，面朝天空紧闭双眼。倘若……人生最艰难的不过一场大雨。突然，雨竟然停了。我不可思议地睁开眼，映入眼帘的是一把透明的伞。我望向站在一旁的它。时间仿佛定格在这一瞬间。在它琥珀色的眼睛里，我仅是一滩在雨中哭泣的水。不论我当时是海、是溪、是湖，不论我当时属于哪一座城市；我都只不过是一滩对它来说，不该淋雨的水。

“我若是国界间的海，城市间的溪，天地间的湖……

你若能给船上的他们递出橄榄枝，给那些饥渴难耐的孩子们倒一杯干净的水……

然而，

我只是我。

而你只是你。”

我想我找到了那座城市。它在狂风暴雨中默默给我撑起伞；在寂静冷漠的夜中嘘寒问暖。那座城市在那灯火阑珊处——是人世间，仅剩的善良。

（作者是新加坡国立大学学生）