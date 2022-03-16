【校果】节庆同乐 裕廊先驱初院向校工致敬

今年农历新年前夕，裕廊先驱初级学院在迎新春的同时，也借此向校工致敬，为他们准备了丰富的新年礼包，共庆佳节。

在公民教育与社区服务委员会（Community Engagement Council)的带领下，新年礼包除了准备各式各样的食品，还包括超市购物礼券和学校食堂餐券。今年的礼包装饰颇具心思，除了华文文化社同学亲手制作的中国结，还有校内小组（Ursa House）成员亲手写的感谢卡片。参与的学生比往年更多，使今年的献礼活动更具意义。

委员会其中一名成员陈芊妤(18岁，高二)受访时分享道：“我觉得对于校工们而言，学校可说是他们的第二个家了。这次的活动，希望能带给他们的不仅是新春佳节的欢乐气氛，更是这 ‘第二个家’的温暖。”

委员会去年底已开始积极筹备这一次的活动，今年年初开学后向老师募款，以购买礼包所需的食品。委员邓凯尹(18岁，高二）说：“若少了院长与老师的捐助，这项活动不可能获得如此热烈的反响。”

为了更贴近活动的初衷，让校工感受校园的温暖，学生特别采访校工，以更了解他们对于食品的偏好，或是否对哪些食品过敏。此外，学生还专门选购较健康的食品，如少糖饮料、非煎炸类的零食等。更重要的是，礼包里的零食是校工喜欢的，学生通过这样的温馨互动，对校工有更深层的了解。

收到礼包的南希阿姨（年约70岁）对此活动表示感恩。虽然近一两年因为冠病疫情，校园环境更注重安全卫生，校工的工作量有所增加，但阿姨表示师生很友善，自己也很喜欢学校的工作环境，所以在短时间内不想退休。南希阿姨补充道：”今年农历新年我也只打算自己在家里简单地做饭庆祝，所以学校这次办的活动非常有意义，帮我购买了许多需要的食品，省了我们老人家出门购物的麻烦。”

(作者是裕廊先驱初院学生，联合学生通讯员)