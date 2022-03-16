如果“冒雨送伞”再“一起挡雨”是在对捍卫国家主权、人权、自由与和平表态，我们是否该多做点什么？

世界卫生组织流行病学专家迈克尔·瑞安认为2022年应该是冠病疫情的结束年，人类就快要看见曙光。怎料大流行还未结束，世界秩序再次被他国领导人的一念之差打乱。

俄罗斯总统普京上个月24日清晨约6时宣布在乌克兰顿巴斯地区展开特别军事行动。开战后每日唤醒乌克兰人民的不是闹钟，是飞弹；原本繁忙的地铁站也成为了避难的地方。有名女孩抱着心爱的娃娃接受媒体访问时说：“我今天听到一阵巨响才醒来的。我知道这就是战争。”

近日社交媒体给乌俄战事刷屏——俄国军机一架架低空飞过，战火不长眼地朝百姓狂烧；乌克兰军人死命鏖战，人民纷纷自愿参战，在海外生活的归来死守家园，连80岁老翁也提着小箱子要入伍对抗敌人。乌克兰人拼尽一切不让国家历史遭外人改写，战地记者也在用生命通过视频、照片、文字记录这一切。

面对野蛮的入侵者，乌克兰人无助但不愿失去希望，在防空壕里用歌声振奋士气。乌克兰总统泽连斯基也拒绝美国将他从战火中撤离的提议，并回应：“我需要的是弹药，不是顺风车。”泽连斯基自开战以来几次穿军绿色的针织汗衫，面带疲色用手机录视频向乌克兰人和世界喊话。他不坚持领导者要光鲜亮丽，胡须有否剃干净已不重要，只希望世界此刻能团结一致，别让自由与民主沦陷。

泽连斯基从喜剧演员跨界成为总统，上任以来没少遭人讽刺，但他这期间每段演说所表现出来的誓死不屈都让人为之动容，对他有所改观。泽连斯基3月1日在欧洲议会发表线上演讲时说：“我们正在捍卫领土和自由……没有人能击垮我们。我们顽强奋斗，我们是乌克兰人。”那段发言让欧洲议会的官方英语口译员翻译至哽咽。无论战争最后如何收场，相信泽连斯基将名垂青史。

据联合国人权高级专员办公室统计，战争已造成数千人伤亡，逃离乌克兰的难民已超过上百万人。乌克兰距离身在新加坡的我们很遥远，但只要还保留一点人性，隔着荧幕也能感受家破人亡的痛苦。然而有些人对乌俄战争无动于衷，一些甚至把无辜丢失的生命当作娱乐消遣，实在冷血无情。

我每早醒来跟进最新战况后会望出窗外，想想假使新加坡遭侵略，眼前建筑烧得面目全非，国人能否团结守卫国家利益？若那天到来，我会穿上军服与一起受过军训的同僚回到空军基地待命。没有服过兵役的人也可以挺身而出，通过其他方式为保家卫国出一分力。

当一个国家深陷枪林弹“雨”，除了自己的子民，很难指望别人前来“撑伞”，更别说陪着“淋雨”。可如果“冒雨送伞”再“一起挡雨”是在对捍卫国家主权、人权、自由与和平表态，我们是否该多做点什么？人类经历了两次世界大战，不能避免战争发生，难道也无法降低普京残暴的伤害吗？