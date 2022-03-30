【留学博客】迷茫又怎样？

同龄的女性友人毕业快一年，我不停地向她们询问大学生活最大的缺憾（成绩？实习？爱情？），但始终没有得到令我满意的答案，反而令我更加费解。

青春期的迷茫再也正常不过，人生不像数学题一样，选择人生道路时没有对错可言。大学期间有人刻意选“水课”来刷绩点，为的是成绩单上那一组数字。也有人决定大学期间应该多享受，多看看世界，所以对成绩抱有“佛系”的态度。当然，也有每逢学校假期都到国际投行实习的学生，通过参加各种比赛刷履历。又有谁能断定哪种道路是人生最优解呢？

生活当中有太多信息需要我们来处理，因此人类用各种刻板印象来简化这个繁杂的世界。谈到成天刷绩点的学生，我们脑海里难免浮现出佩戴着一副厚厚的黑眼镜，外貌瘦弱的憨厚书呆子在寝室复习的画面；对学业成绩不闻不问的大学生则是周六半夜在克拉码头出没，左手拿着伏特加，右手握着啤酒的“坏学生”；而每逢假期都在实习的学生则是商学院那批西装革履的金融男女，他们对未来充满自信，开口闭口都围绕着比特币与区块链。这些都是我们对各种群体的刻板印象，而且还会无意间为他们排序，金字塔顶端的必然是那群踌躇满志，毕业前就获得纽约投行聘用的商学院学生，金字塔底端则是那群“坏学生”。又是谁赋予我们对他人评头论足的权利呢？

友人L是典型意义的“书呆子”，从小学到高中都就读于名校，与“阿明阿成”的唯一一次接触是在服役期间，但实际交流的机会不多（又或者说没有多沟通的意愿），无法使他改变对他们的刻板印象。

大学本来是让我们拓展视野的地方，但大学四年又让L君回到了“泡沫”里。这里并不是说大学生只活在与世隔绝的象牙塔里，反之，大学生看到了社会现状，却又与现实社会之间有着一层隔膜。大学生背景趋于同质化，多数来自中高收入家庭，反而容易固化各种成见，催生集体思维。实习期间大伙儿都往跨国企业蜂拥而至，又有谁会主动去小贩中心当小贩助手来“体验生活”呢？许多家长甚至还会把小贩当反面教材，“如果你不用功念书就会像他们一样”，暴露出了赤裸裸的歧视。

最近终于看了亚洲新闻台关于樟宜监狱的纪录片，令我感触良多，纪录片让我们听到了这些囚犯背后的故事。他们有的吸烟，有的文身，但他们也是有血有肉的人类，有其背后的辛酸史，简单粗暴地以貌取人实属不该。后来看了其他纪录片，一名前囚犯谈到他出狱后找工作的困难，感慨地道：“法官给我们判刑数年，但社会给我们的判刑是终身的。”又是谁赋予我们审判权呢？

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。大学四年不仅是学习知识，更是要明确待人处事之道。大学的意义或许就是要我们趁各种观念固化之前放下偏见，放下所谓的道德制高点。社会上又不是不曾见过态度恭敬的“阿明阿成”，也不缺目中无人的CBD上班族。成绩和实习履历固然重要，但陪伴你一生的或许就是你的世界观与处世之道。这似乎是许多社会新鲜人碰钉子的原因，估计也是很多人大学期间的缺憾吧。大学期间可以感到迷茫，甚至应该感到迷茫，这个年龄就自认为摸透了人间冷暖是多么恐怖的事情呀！