【校果】国大印度舞团演出善达·巴斯卡遗作“Thanmai”

2022年新加坡国立大学艺术节于3月27日圆满落幕。当天，国大印度舞团呈现舞蹈表演“Thanmai”（淡米尔语，指本性），带观众探索从物质到精神层面，人与光的各种联系。

国大艺术节由国大艺术中心主办，今年迈入第17届。本届艺术节的主题为“Shades of Light(ness)”，“Thanmai”是今年艺术节上的21部线上线下作品之一。

“Thanmai”由已故的印度古典舞蹈家、文化奖获得者善达·巴斯卡（Santha Bhaskar）编舞。善达·巴斯卡从去年12月起和学生舞者一起策划演出，遗憾她于2月26日，因心脏病病发不治，当晚8时15分离世。

享年82岁的善达·巴斯卡自1977年起在国大担任国大印度舞团的艺术总监。过去40多年里，善达·巴斯卡致力于栽培下一代练习婆罗多舞（Bharatanatyam)的舞者，她和蔼和亲、谆谆善诱的形象深入人心。

国大印度舞团2月27日在IG上载写给善达·巴斯卡的悼文，学生们形容善达·巴斯卡对婆罗多舞拥有深厚的专业知识，总是充满热忱地教学生舞者学习传统舞蹈，同时也与时并进，创新地融入现代的元素。“‘Thanmai’是老师最后一次为我们编舞，这场表演对舞团来说意义非凡。”

婆罗多舞是印度历史最悠久的古典舞蹈，最早的文字描述出现于约公元2世纪的坦米尔文学作品《脚镯记》（Silappatikaram）。婆罗多舞的原文“Bharatanatyam”能拆成：Bha代表Bhava（情绪）；Ra代表Raga（旋律）；Ta代表Tala（节奏）；Natyam则是印度梵文的舞蹈之意。

婆罗多舞是一门将情绪、音乐、节奏融合于一体的舞蹈艺术，舞者利用肢体带出丰富的思想感情，牵动观众的心。如在“Thanmai”里的其中一场舞蹈，几名学生舞者在蓝光下、雨声中，翩翩起舞，勾勒出人们长期生活在酷热的天气下，终于盼来雨季时的喜悦，感激上苍送给每一个生命的祝福。在气候变化的背景下，那段舞蹈带给观众强烈的感官冲击。

表演当天，一同前去国大文化中心剧场观看“Thanmai”的观众多是印度族同胞，但仔细一看还是可见有非印度族的观众。在多元种族、多元文化的新加坡，要想维持不同族群之间的和谐不易，必须建立足够的理解。想做到这一点，或许可以从艺术着手，通过舞蹈表演来接触、认识不同文化不枯燥，同时还能给予本地艺术舞蹈学生支持。