【留学博客】最后里程碑里的小确幸（毕业倒计时80天）

不论前方的路看似有多么崎岖不平，只要走的方向是正确的，都会比站在原地更靠近成功。

故事是这样开始的。

“老师……希望能在您的指导下完成综合论文训练。”

“来信收到，多谢信任……具体的研究问题后续可以再讨论商量。”

当下雀跃和质疑的交错至今仍清晰地刻在我的记忆里。因为觉得太不可思议，还特意私聊了朋友再三确认自己的理解无误。说白了就是幸福来得太突然。

我们院系的综合论文训练实践师生“双向选择”策略，即应届毕业生给一位心仪的导师发邮件申请指导，而导师则有权接受或回绝。就听说有很多人都想让这位老师当指导教师，以至于一开始也没有抱太大的期望。但话又说回来，实际面临选择的时候，也并没有过多的纠结……因为大二那年这位老师的幽默和渊博的知识让我第一次深切地感受到了这学科的魅力。

在过去半年里，我发掘了这四年程碑里的最后一点小确幸。我导师的最终指导名单上写着三名本科生的姓名。不管有多忙，他也未曾缺席同我们约定好的每周五例会。而在这6个月的磨练中，我被赋予了最大程度的自由探索空间，同时也得到了极为细致的指导。

第一次组会时，老师在我们提交研究方向的初稿基础上给予修改建议；在确定写作方向后，他更是每周任劳任怨地督促检查我们的进度。他虽资历和水平处于高位，却从未将自己的观点强加于学生。他从不指责我们，也不曾轻视我们所提出的任何疑问。这一路走来，他一直都以包容与谦和的姿态与我们交流，着实让人敬佩。

印象最深刻的应该就是开题前的那一周。那个周四晚上，群里公布了开题报告六天后DDL（死线）的消息。那晚我意攘心劳，几乎没睡。第二天例会上，我们都和老师反映了相同的顾虑。然而，他却很淡定地说会陪着我们一起努力。之后，我们便步入了“一天一稿”的操作频率。

迄今为止，这一段不平凡的经历仍深深地刻在我的脑海里。这大学四年里最疲惫的一周估计将成为我永恒的回忆。微妙的是，我却在其中获得了前所未有的成就感。这一路，疲惫和艰难无处不在。不停地规划下一步该怎么走的时候，却恍然发现无法左右下一秒将会发生何事，唯一能做的只有在每一天里秉持自律、上进和努力。人非生而有幸，却可以在努力中收获生活中的小确幸。不论前方的路看似有多么崎岖不平，只要走的方向是正确的，都会比站在原地更靠近成功。

虽看似平淡，但这一路走来很多时候都感觉自己很渺小，因看不见宏大的叙事而迷茫。所幸的是，我在这浑浑噩噩的旅途中遇见了伯乐。在要求我们一天上交一稿的同时，老师也认真地细读了我们所提交的每一份报告。从排版到内容，就连最不起眼的注释规范，他都一一细查。

在我们做的不够好的时候，他从未责怪我们，而是一次又一次地调教和包容。

我们的关系好比付出与接受的轮回。他的用心和指导，兼顾了我们的自信与坚持，也在无形中孕育了想回报他的付出的念想。

谢谢您陪伴我们度过了开题与中期；庆幸在迈向最终答辩的冲刺中依然有您相随。感恩在毕业季里遇见了您。