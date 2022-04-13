【校果】带领低收入家庭孩子种植 在心田播撒正能量的种子

早在2019年，华侨中学学生蔡凯杰、林康伟、黄隽伟、谢汶轩和吕俊伟，因一次偶然的机会，与华社自助理事会（Chinese Development Assistance Council，简称华助会）结缘，为低收入家庭的小学生主办辅导数学和科学的数理营，提高他们对这些科目的兴趣。寓教于乐的学习方式获得不错的反响和好评，令几名男生备受鼓舞，助人为乐的满足感犹如种子，在内心酝酿另一股蓄势待发的正能量。

升上高中后，蔡凯杰等人认为一个人的价值不是仅靠成绩单就能衡量的，独立、勤奋、积极的人生观，对孩童的成长十分重要。五名志同道合的同学在高二开学后，便主动联络华助会，希望能继续回馈社群、支持弱势群体的活动，于是名为“Project Agardenation”的社区服务项目（Service Learning Project）宣告诞生。活动旨在通过亲身体验园艺的乐趣，培养小学生良好的品德，这除了有助于完善他们的成长经历，同时培养他们对大自然的感情。

2021年伊始，“Project Agardenation”的组员于每星期四放学后到位于兀兰的华助会中心，为弱势家庭的小学生进行一小时的补习，外加半小时的园艺活动。为了激发栽种的兴趣，每个小朋友获分到属于自己的花槽和种子。组员特地挑选了九层塔、百里香、鼠尾草这类香草，并提前教导园艺相关知识，再让孩子动手，让科学知识从书本走入生活。

当种子埋下之后，却久久不见发芽，组员便借机鼓励小朋友不气馁、不放弃。林康伟说：“希望在栽种的过程中，孩子能领悟一分耕耘，一分收获，培养坚韧性和拼搏精神。”最终，功夫不负有心人，在他们的精心呵护下，植物渐渐生长，为华助会中心带来更浓的绿意。

除了园艺，组员还为小学生补习，帮助他们克服学业障碍。偶尔也通过其他方式，如：折纸、数独（Sudoku）和游戏，为孩子减压，同时培养好奇心、想象力与团体意识。虽然“Project Agardenation”只陪伴孩子一段日子，但希望在他们的心田播下真善美的种子，相信这股正能量会像那欣欣向荣，散发芬芳的香草般茁壮成长。

（作者为华侨中学高中部学生）